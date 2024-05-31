В Киеве хоронят основателя "Интерфакса" Мартыненко — репортаж Новини.LIVE

Церемония прощания с Александром Мартыненко на Байковом кладбище в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Киеве, на Байковом кладбище, проходит церемония прощания с основателем и главой информ-агентства "Интерфакс-Украина" Александром Мартыненко. Траурная процессия длится с 11 часов утра.

Об этом сообщают корреспонденты Новини.LIVE с места происшествия.

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Гости на похоронах Александра Мартыненко. Источник: Новини.LIVE

Гости на похоронах Александра Мартыненко. Источник: Новини.LIVE

Фотография Александра Мартыненко в помещении колумбария Байкового кладбища. Источник: Новини.LIVE

Поминальный алтарь Александра Мартыненко. Источник: Новини.LIVE 1/4 ​ 4

Судя по фотографиям, на церемонии присутствовали люди из политических и медийных украинских сообществ. Среди гостей были отмечены:

глава политсилы "Батьківщина" Юлия Тимошенко;

народный депутат Украины Сергей Власенко;

экс-министр транспорта Украины Евгений Червоненко;

экс-министр культуры Украины Александр Ткаченко.

Юлия Тимошенко. Источник: Новини.LIVE

Сергей Власенко. Источник: Новини.LIVE

Александр Ткаченко. Источник: Новини.LIVE

Евгений Червоненко. Источник: Новини.LIVE 1/4 ​ 4

Что известно об Александре Мартыненко

Напомним, Александр Мартыненко ушел в вечность во вторник, 28 мая, в возрасте 63 лет.

За время жизни работал:

младшим научным сотрудником кафедры планирования народного хозяйства Харьковского университета им. Василия Каразина (1987–1990 гг.);

корреспондентом и редактором отдела газеты "Ориентир Дип" (1990-1992 гг.);

главным редактором агентства "Харьков-новости" (1992);

президентом агентства "Интерфакс-Украина" (1992–1998);

заместителем главы (1991) и консультантом (2001) Администрации Президента Украины, а также пресс-секретарем Президента Украины (1998-2001 гг.).

В 2003 году стал генеральным директором агентства "Интерфакс-Украина". Также был секретарем Совета по вопросам информполитики при Президенте Украины (2001-2002 гг.) и членом Нацсовета по телевидению и радиовещанию (2002-2003 гг.).

Редакция Новини.LIVE выражает глубокие соболезнования родным и близким покойного и коллектива агентства "Интерфакс-Украина".

Также добавим, что в Славянске, в Донецкой области в результате ДТП погибла журналистка телеканала FREEDOM, Анастасия Волкова.

Кроме того, 11 мая скончался один из самых известных украинских спортивных комментаторов Сергей Савелий: жизнь медийщика унесла неизлечимая болезнь.