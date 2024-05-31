У Києві ховають засновника "Інтерфаксу" Мартиненка — репортаж Новини.LIVE

Церемонія прощання з Олександром Мартиненком на Байковому цвинтарі в Києві. Фото: Новини.LIVE

У Києві, на Байковому цвинтарі, проходить церемонія прощання з засновником та головою інформ-агенції "Інтерфакс-Україна" Олександром Мартиненком. Траурна процесія триває з 11:00 години ранку.

Про це повідомляють кореспонденти Новини.LIVE з місця події.

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Гості на похороні Олександра Мартиненка. Джерело: Новини.LIVE

Гості на похороні Олександра Мартиненка. Джерело: Новини.LIVE

Світлина Олександра Мартиненка у приміщенні колумбарія Байкового цвинтаря. Джерело: Новини.LIVE

Поминальний вівтар Олександра Мартиненка. Джерело: Новини.LIVE 1 / 4

Судячи зі світлин, на церемонії були присутні люди з політичних та медійних українських спільнот. Серед гостей були помічені:

глава політсили "Батьківщина" Юлія Тимошенко;

народний депутат України Сергій Власенко;

ексміністр транспорту України Євген Червоненко;

ексміністр культури України Олександр Ткаченко.

Юлія Тимошенко. Джерело: Новини.LIVE

Сергій Власенко. Джерело: Новини.LIVE

Олександр Ткаченко. Джерело: Новини.LIVE

Євген Червоненко. Джерело: Новини.LIVE 1 / 4

Що відомо про Олександра Мартиненка

Нагадаємо, Олександр Мартиненко відійшов у вічність у вівторок, 28 травня, у віці 63 років.

За час життя працював:

молодшим науковим співробітником кафедри планування народного господарства Харківського університету ім. Василя Каразіна (1987–1990 рр.);

кореспондентом та редактором відділу газети "Орієнтир Діп" (1990–1992 рр.);

головним редактором агентства "Харків-новини" (1992);

президентом агентства "Інтерфакс-Україна" (1992–1998);

заступником глави (1991) та консультантом (2001) Адміністрації Президента України, а також прессекретарем Президента України (1998–2001 рр.).

У 2003 році став генеральним директором агенції "Інтерфакс-Україна". Також був секретарем Ради з питань інформполітики при Президенті України (2001–2002 рр.) та членом Нацради з питань телебачення і радіомовлення (2002–2003 рр.).

Редакція Новини.LIVE висловлює глибокі співчуття рідним і близьким покійного та колективу агентства "Інтерфакс-Україна".

Також додамо, що у Слов'янську, на Донеччині внаслідок ДТП загинула журналістка телеканалу FREEDOM, Анастасія Волкова.

Крім того, 11 травня помер один з найвідоміших українських спортивних коментаторів, Сергій Савелій: життя медійника забрала невиліковна хвороба.