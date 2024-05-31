У Києві ховають засновника "Інтерфаксу" Мартиненка — репортаж Новини.LIVE

В Києві прощаються з засновником "Інтерфакс-Україна" Мартиненком — репортаж Новини.LIVE
У Києві, на Байковому цвинтарі, проходить церемонія прощання з засновником та головою інформ-агенції "Інтерфакс-Україна" Олександром Мартиненком. Траурна процесія триває з 11:00 години ранку.
Про це повідомляють кореспонденти Новини.LIVE з місця події.
Похорон Олександра Мартиненка
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Гості на похороні Олександра Мартиненка. Джерело: Новини.LIVE
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Гості на похороні Олександра Мартиненка. Джерело: Новини.LIVE
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Світлина Олександра Мартиненка у приміщенні колумбарія Байкового цвинтаря. Джерело: Новини.LIVE
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Поминальний вівтар Олександра Мартиненка. Джерело: Новини.LIVE
Судячи зі світлин, на церемонії були присутні люди з політичних та медійних українських спільнот. Серед гостей були помічені:
- глава політсили "Батьківщина" Юлія Тимошенко;
- народний депутат України Сергій Власенко;
- ексміністр транспорту України Євген Червоненко;
- ексміністр культури України Олександр Ткаченко.
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Юлія Тимошенко. Джерело: Новини.LIVE
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Сергій Власенко. Джерело: Новини.LIVE
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Олександр Ткаченко. Джерело: Новини.LIVE
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Євген Червоненко. Джерело: Новини.LIVE
Що відомо про Олександра Мартиненка
Нагадаємо, Олександр Мартиненко відійшов у вічність у вівторок, 28 травня, у віці 63 років.
За час життя працював:
- молодшим науковим співробітником кафедри планування народного господарства Харківського університету ім. Василя Каразіна (1987–1990 рр.);
- кореспондентом та редактором відділу газети "Орієнтир Діп" (1990–1992 рр.);
- головним редактором агентства "Харків-новини" (1992);
- президентом агентства "Інтерфакс-Україна" (1992–1998);
- заступником глави (1991) та консультантом (2001) Адміністрації Президента України, а також прессекретарем Президента України (1998–2001 рр.).
У 2003 році став генеральним директором агенції "Інтерфакс-Україна". Також був секретарем Ради з питань інформполітики при Президенті України (2001–2002 рр.) та членом Нацради з питань телебачення і радіомовлення (2002–2003 рр.).
Редакція Новини.LIVE висловлює глибокі співчуття рідним і близьким покійного та колективу агентства "Інтерфакс-Україна".
Також додамо, що у Слов'янську, на Донеччині внаслідок ДТП загинула журналістка телеканалу FREEDOM, Анастасія Волкова.
Крім того, 11 травня помер один з найвідоміших українських спортивних коментаторів, Сергій Савелій: життя медійника забрала невиліковна хвороба.
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