Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow В Києві прощаються з засновником "Інтерфакс-Україна" Мартиненком — репортаж Новини.LIVE arrow

В Києві прощаються з засновником "Інтерфакс-Україна" Мартиненком — репортаж Новини.LIVE

31 травня 2024 12:46
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
У Києві ховають засновника "Інтерфаксу" Мартиненка — репортаж Новини.LIVE
Церемонія прощання з Олександром Мартиненком на Байковому цвинтарі в Києві. Фото: Новини.LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У Києві, на Байковому цвинтарі, проходить церемонія прощання з засновником та головою інформ-агенції "Інтерфакс-Україна" Олександром Мартиненком. Траурна процесія триває з 11:00 години ранку.

Про це повідомляють кореспонденти Новини.LIVE з місця події.

Читайте також:

Похорон Олександра Мартиненка

  • олександр мартиненко смерть
    Гості на похороні Олександра Мартиненка. Джерело: Новини.LIVE
  • мартиненко інтерфакс поховання
    Гості на похороні Олександра Мартиненка. Джерело: Новини.LIVE
  • інтерфакс мартиненко
    Світлина Олександра Мартиненка у приміщенні колумбарія Байкового цвинтаря. Джерело: Новини.LIVE
  • мартиненко інтерфакс
    Поминальний вівтар Олександра Мартиненка. Джерело: Новини.LIVE
1 / 4

Судячи зі світлин, на церемонії були присутні люди з політичних та медійних українських спільнот. Серед гостей були помічені:

  • глава політсили "Батьківщина" Юлія Тимошенко;
  • народний депутат України Сергій Власенко;
  • ексміністр транспорту України Євген Червоненко;
  • ексміністр культури України Олександр Ткаченко.
  • юлія тимошенко похорони
    Юлія Тимошенко. Джерело: Новини.LIVE
  • власенко батьківщина
    Сергій Власенко. Джерело: Новини.LIVE
  • такченко похорони
    Олександр Ткаченко. Джерело: Новини.LIVE
  • червоненко міністр
    Євген Червоненко. Джерело: Новини.LIVE
1 / 4

Що відомо про Олександра Мартиненка

Нагадаємо, Олександр Мартиненко відійшов у вічність у вівторок, 28 травня, у віці 63 років. 

За час життя працював:

  • молодшим науковим співробітником кафедри планування народного господарства Харківського університету ім. Василя Каразіна (1987–1990 рр.); 
  • кореспондентом та редактором відділу газети "Орієнтир Діп" (1990–1992 рр.); 
  • головним редактором агентства "Харків-новини" (1992);
  • президентом агентства "Інтерфакс-Україна" (1992–1998);
  •  заступником глави (1991) та консультантом (2001) Адміністрації Президента України, а також прессекретарем Президента України (1998–2001 рр.). 

У 2003 році став генеральним директором агенції "Інтерфакс-Україна". Також був секретарем Ради з питань інформполітики при Президенті України (2001–2002 рр.) та членом Нацради з питань телебачення і радіомовлення (2002–2003 рр.). 

Редакція Новини.LIVE висловлює глибокі співчуття рідним і близьким покійного та колективу агентства "Інтерфакс-Україна".

Також додамо, що у Слов'янську, на Донеччині  внаслідок ДТП загинула журналістка телеканалу FREEDOM, Анастасія Волкова.

Крім того, 11 травня помер один з найвідоміших українських спортивних коментаторів, Сергій Савелій: життя медійника забрала невиліковна хвороба.

Україна
смерть
трагедія
Київ
похорон
журналісти

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

12:26 У Жироні розчаровані ситуацією з Довбиком — заява головного тренера