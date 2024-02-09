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В Киеве будут судить группу преступников, создавших онлайн-казино и переведших в РФ почти 3 млрд грн

9 февраля 2024 15:14
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Киеве будут судить группу преступников, создавших онлайн-казино и переведших в РФ почти 3 млрд грн
Изъятая техника у преступников во время обысков. Фото: Офис Генпрокурора
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Группа преступников, в состав которой входило 10 человек, создали нелегальное онлайн-казино. Фигуранты перечисляли доходы в Россию, общая сумма которых 3 млрд гривен, через криптопереводы. Фигурантов будут судить.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора Украины в пятницу, 9 февраля.

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Группа злоумышленников создала нелегальное казино и перечисляла доходы в РФ

Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт 10 участников преступной группы. Организация создала незаконное онлайн-казино, прибыль с которого регулярно перечислялась в Россию.

По данным следствия, участниками группы были пять россиян и пять украинцев. Созданное ими онлайн-казино функционировало длительное время.

Реквизиты для перечисления средств в РФ
Реквизиты для перечисления денежных средств в РФ. Фото: Офис Генпрокурора

"Возглавляли преступную группу россияне. Граждане Украины отвечали за поиск офисов и персонала, рекламную поддержку. Также они обеспечивали техническое оснащение виртуального казино, авторизацию клиентов, обработку платежей", — говорится в сообщении.

После анализа платежных операций установлено, что злоумышленники вывели в Россию 3 млрд грн через криптопереводы.

Мониторы злоумышленников
Мониторы злоумышленников. Фото: Офис Генпрокурора

Фигуранты уведомлены об обвинении в создании, руководстве преступным сообществом или преступной организацией, участии в ней, а также в незаконной деятельности по организации или проведению азартных игр, лотерей.

"Проведено около 20 обысков по местам проживания фигурантов и в офисных помещениях разработчиков программного обеспечения. Изъята черновая документация и компьютерная техника. Веб-ресурсы, которые использовали для работы нелегального казино, заблокированы", — добавили в пресс-службе прокуратуры.

Документы злоумышленников
Документы злоумышленников. Фото: Офис Генпрокурора
Документы злоумышленников
Документы злоумышленников. Фото: Офис Генпрокурора
Скриншот сообщения Генпрокурора
Скриншот поста Офиса Генпрокурора

Напомним, детективы БЭБ разоблачили одно из самых популярных лицензионных онлайн-казино на уклонение от уплаты налогов. Общий долг казино перед государством составил 1,2 млрд грн.

Добавим, в Киеве сотрудники БЭБ передали партию конфискованного имущества из казино, стоимость которого 5 млн грн, на нужды ВСУ.

Киев
Украина
Офис генерального прокурора
казино
прокуратура
преступление
Россия

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