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У Києві передали конфісковану техніку з казино на потреби ЗСУ

9 січня 2024 13:59
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Києві передали конфісковану техніку з казино на потреби ЗСУ
Детективи БЕБ на місці події. Фото: БЕБ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Києві співробітники БЕБ передали першу партію конфіскованого майна з казино на потреби ЗСУ. Орієнтовна вартість техніки складає понад 5 мільйонів гривень.

Про це повідомляє БЕБ.

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Таким чином, БЕБ передали на потреби ЗСУ компʼютери, роутери, блоки живлення, відеокамери, відеореєстратори, різні пристрої та обладнання, а також меблі. Їх вилучили під час обшуків у нелегальних казино у столиці та області. Орієнтовна вартість техніки — понад 5 мільйонів гривень.

Окрім цього, частину конфіскованого майна у нелегальних казино передали на зберігання Шевченківському та Святошинському районним ТЦК у Києві. 

Варто зазначити, що з початку 2023 року детективи БЕБ провели понад 300 обшуків в ігрових залах та казино, у ході яких вилучили понад 6 тисяч одиниць комп'ютерної техніки. 

Нагадаємо, на Київщині викрили незаконний цигарковий бізнес з мільйонним оборотом. 

Також нещодавно у Києві детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили незаконне виробництво оливкової олії та соусів відомих італійських марок. Під час проведення обшуків слідчі вилучили 90 тонн майна, вартістю 7,5 мільйона гривень.

 

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