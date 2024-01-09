У Києві передали конфісковану техніку з казино на потреби ЗСУ

Детективи БЕБ на місці події. Фото: БЕБ

У Києві співробітники БЕБ передали першу партію конфіскованого майна з казино на потреби ЗСУ. Орієнтовна вартість техніки складає понад 5 мільйонів гривень.

Про це повідомляє БЕБ.

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Таким чином, БЕБ передали на потреби ЗСУ компʼютери, роутери, блоки живлення, відеокамери, відеореєстратори, різні пристрої та обладнання, а також меблі. Їх вилучили під час обшуків у нелегальних казино у столиці та області. Орієнтовна вартість техніки — понад 5 мільйонів гривень.

Окрім цього, частину конфіскованого майна у нелегальних казино передали на зберігання Шевченківському та Святошинському районним ТЦК у Києві.

Варто зазначити, що з початку 2023 року детективи БЕБ провели понад 300 обшуків в ігрових залах та казино, у ході яких вилучили понад 6 тисяч одиниць комп'ютерної техніки.

Нагадаємо, на Київщині викрили незаконний цигарковий бізнес з мільйонним оборотом.

Також нещодавно у Києві детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили незаконне виробництво оливкової олії та соусів відомих італійських марок. Під час проведення обшуків слідчі вилучили 90 тонн майна, вартістю 7,5 мільйона гривень.