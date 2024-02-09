В Києві судитимуть групу злочинців, які створили онлайн-казино та переказали в РФ майже 3 млрд грн

Вилучена техніка в злочинців під час обшуків. Фото: Офісу Генпрокурора

Група злочинців, до складу якої входило 10 осіб створили нелегальне онлайн-казино. Фігуранти перераховували прибутки до Росії, загальна сума яких 3 млрд гривень, через криптоперекази. Фігурантів судитимуть.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора України в п'ятницю, 9 лютого.

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Група зловмисників створила нелегальне казино та перераховувала прибтки в РФ

Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт що 10 учасників злочинної групи. Організація створила незаконне онлайн-казино, прибуток з якого регулярно перераховували до Росії.

За даними слідства, учасниками групи були п'ять росіян та п'ять українців. Створене ними онлайн-казино функціонувало тривалий час.

Реквізити для перерахування коштів в РФ. Фото: Офіс Генпрокурора

"Очолювали злочинну групу росіяни. Громадяни України відповідали за пошук офісів та персоналу, рекламну підтримку. Також вони забезпечували технічне оснащення віртуального казино, авторизацію клієнтів, обробку платежів", — йдеться в повідомленні.

Після аналізу платіжних операцій встановлено, що зловмисники вивели в Росію 3 млрд грн через криптоперекази.

Монітори зловмисників. Фото: Офіс Генпрокурора

Фігурантам повідомлено про обвинувачення у створенні, керівництві злочинною спільнотою або злочинною організацією, участь у ній, а також у незаконній діяльності з організації або проведенні азартних ігор, лотерей.

"Проведено близько 20 обшуків за місцями проживання фігурантів та в офісних приміщеннях розробників програмного забезпечення. Вилучено чорнову документацію та комп’ютерну техніку. Вебресурси, які використовували для роботи нелегального казино, заблоковано", — додали в пресслужбі прокуратури.

Документи зловмисників. Фото: Офіс Генпрокурора

Документи зловмисників. Фото: Офіс Генпрокурора

Скриншот допису Офісу Генпрокурора

Нагадаємо, детективи БЕБ викрили одне з найпопулярніших ліцензійних онлайн-казино на ухиленні від сплати податків. Загальний борг казино перед державою склав 1,2 млрд грн.

Додамо, у Києві співробітники БЕБ передали партію конфіскованого майна з казино, вартість якого 5 млн грн, на потреби ЗСУ.