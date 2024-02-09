В Києві судитимуть групу злочинців, які створили онлайн-казино та переказали в РФ майже 3 млрд грн
Група злочинців, до складу якої входило 10 осіб створили нелегальне онлайн-казино. Фігуранти перераховували прибутки до Росії, загальна сума яких 3 млрд гривень, через криптоперекази. Фігурантів судитимуть.
Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора України в п'ятницю, 9 лютого.
Група зловмисників створила нелегальне казино та перераховувала прибтки в РФ
Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт що 10 учасників злочинної групи. Організація створила незаконне онлайн-казино, прибуток з якого регулярно перераховували до Росії.
За даними слідства, учасниками групи були п'ять росіян та п'ять українців. Створене ними онлайн-казино функціонувало тривалий час.
"Очолювали злочинну групу росіяни. Громадяни України відповідали за пошук офісів та персоналу, рекламну підтримку. Також вони забезпечували технічне оснащення віртуального казино, авторизацію клієнтів, обробку платежів", — йдеться в повідомленні.
Після аналізу платіжних операцій встановлено, що зловмисники вивели в Росію 3 млрд грн через криптоперекази.
Фігурантам повідомлено про обвинувачення у створенні, керівництві злочинною спільнотою або злочинною організацією, участь у ній, а також у незаконній діяльності з організації або проведенні азартних ігор, лотерей.
"Проведено близько 20 обшуків за місцями проживання фігурантів та в офісних приміщеннях розробників програмного забезпечення. Вилучено чорнову документацію та комп’ютерну техніку. Вебресурси, які використовували для роботи нелегального казино, заблоковано", — додали в пресслужбі прокуратури.
Нагадаємо, детективи БЕБ викрили одне з найпопулярніших ліцензійних онлайн-казино на ухиленні від сплати податків. Загальний борг казино перед державою склав 1,2 млрд грн.
Додамо, у Києві співробітники БЕБ передали партію конфіскованого майна з казино, вартість якого 5 млн грн, на потреби ЗСУ.
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