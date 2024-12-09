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В Киеве Укрзализныця запустит больше рейсов электрички

9 декабря 2024 22:45
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Укрзализныця 15 декабря запускает больше рейсов электрички
Киевская кольцевая электричка. Фото: Вечерний Киев
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Укрзализныця с 15 декабря возвращает ежечасные рейсы Киевской кольцевой электрички. Это произошло после завершения строительных работ в микрорайоне Воскресенка.

Об этом в Укрзализныце сообщили во вторник, 9 декабря.

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Сообщается, снова будет курсировать последний поздний рейс электропоезда — отправляться со станции Дарница в 22:31 (через Радужный) на Святошино, куда будет прибывать в 23:20.

"На практике это будет означать, что с вокзала на Троещину можно будет выехать прямым рейсом в 21:56, а от Почайны на Брестскую можно будет доехать уже даже после закрытия метро", — сообщили в Укрзализныце.

Также были анонсированы изменения логики нумерации рейсов, чтобы упростить ориентировку пассажиров в направлениях и маршрутах Кольцевой электрички.

"Детали и обновление — уже скоро", — сообщили в компании.

укрзализныця
Сообщение от Укрзализныци. Фото: скриншот

Напомним, Укрзализныця является одной из многих компаний, предлагающих своим клиентам разнообразные скидки и бонусы. У перевозчика есть программы лояльности для пассажиров Интерсити и Интерсити+, которые позволяют значительно сэкономить на билетах.

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Киев Укрзализныця транспорт железная дорога поезд

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