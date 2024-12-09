Укрзалізниця 15 грудня запускає більше рейсів електрички

Київська кільцева електричка. Фото: Вечірній Київ

Укрзалізниця з 15 грудня повертає щопівгодинні рейси Київської кільцевої електрички. Це сталося після завершення будівельних робіт у мікрорайоні Воскресенка.

Про це в Укрзалізниці повідомили у вівторок, 9 грудня.

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Повідомляється, знову курсуватиме останній найпізніший рейс електропоїзда — вирушатиме зі станції Дарниця о 22:31 (через Райдужний) на Святошин, куди прибуватиме о 23:20.

"На практиці це означатиме, що з вокзалу до Троєщини можна буде виїхати прямим рейсом о 21:56, а з Почайни на Берестейську можна буде доїхати вже навіть після закриття метро", — повідомили в Укрзалізниці.

Також було анонсовано зміни логіки нумерації рейсів, щоб спростити орієнтування пасажирів у напрямках та маршрутах Кільцевої електрички.

"Деталі та оновлення — вже невдовзі", — повідомили в компанії.

Повідомлення від Укрзалізниці. Фото: скриншот

Нагадаємо, Укрзалізниця є однією з багатьох компаній, які пропонують своїм клієнтам різноманітні знижки та бонуси. Перевізник має програми лояльності для пасажирів Інтерсіті та Інтерсіті+, які дозволяють значно заощадити на квитках.

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