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У потязі "Київ — Варшава" через полицю могли травмуватися люди

8 грудня 2024 02:00
Чекарьова Марія - редактор
У поїзді "Київ — Варшава" через несправність полиці могли постраждати люди
Полиця, яка впала в потязі. Фото: Telegram-канал "Київ INFO"
Чекарьова Марія - редактор

У поїзді "Київ — Варшава" ледь не сталася трагедія. Причиною стала несправна полиця.

Про це в суботу, 7 грудня, повідомив Telegram-канал "Київ INFO".

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Верхня полиця впала, коли пасажирка мала на неї залазити. Інша жінка, яка їхала на нижній полиці, вчасно встигла відскочити. Несправність виникла через загублений болтик. Наразі пошкоджену полицю вже відремонтували.

Нагадаємо, наприкінці листопада в Києві через виявлення підозрілого пакета на деякий час закривали станцію метро "Вокзальна". На місце прибули вибухотехніки, які встановили, що цей предмет не становить загрозу.

Також ми повідомляли, що вранці 5 грудня в Києві під потяг Кільцевої електрички кинулася людина. Через це рух електропоїзда зупинили та скасували найближчий рейс із Дарниці.

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