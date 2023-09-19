Фотозона Киев – Центр туризма отказался от закупки новых инсталляций

Киев. Фото: Google

В Киеве отказались от тендера на закупку двух фотозон стоимостью более 600 тысяч гривен. Объяснили это тем, что "учли сегодняшние условия".

Об этом сообщает Киевский центр развития туризма.

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В Центре развития туризма отметили, что отменили тендер на изготовление и установку двух фотозон с 3D-логотипами Киева еще 13 сентября. Свое решение объяснили тем, что учли сегодняшние условия и пообещали приводить обновление туристической инфраструктуры за средства инвесторов.

"В начале года планировалось заменить поврежденные фотозоны, однако, учитывая сегодняшние условия, закупка была отменена. Будущие проекты по обновлению туристической инфраструктуры Киева планируется реализовывать за средства привлеченных инвесторов", — говорится в сообщении.

Чиновники заверили, что нет никаких оснований для волнения общественности.

Напомним, согласно тендеру, общая стоимость работ по установке двух инсталляций оценивалась в 640 тысяч гривен. За эти деньги Центр развития туризма хотел установить в Киеве две фотозоны. Одна из них будет с надписью KYIV, а другая с Архистратигом Михаилом на гранитной основе.