Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киеве отказались покупать фотозоны за 600 тыс. грн и назвали причину arrow

В Киеве отказались покупать фотозоны за 600 тыс. грн и назвали причину

19 сентября 2023 18:21
ee34e9dc-53c1-4f8c-9684-90e1fa0c4500 - Мария Кучеренко
Фотозона Киев – Центр туризма отказался от закупки новых инсталляций
Киев. Фото: Google
ee34e9dc-53c1-4f8c-9684-90e1fa0c4500 - Мария Кучеренко

В Киеве отказались от тендера на закупку двух фотозон стоимостью более 600 тысяч гривен. Объяснили это тем, что "учли сегодняшние условия".

Об этом сообщает Киевский центр развития туризма.

Читайте также:

Фотозоны за 600 тыс. гривен

В Центре развития туризма отметили, что отменили тендер на изготовление и установку двух фотозон с 3D-логотипами Киева еще 13 сентября. Свое решение объяснили тем, что учли сегодняшние условия и пообещали приводить обновление туристической инфраструктуры за средства инвесторов.

"В начале года планировалось заменить поврежденные фотозоны, однако, учитывая сегодняшние условия, закупка была отменена. Будущие проекты по обновлению туристической инфраструктуры Киева планируется реализовывать за средства привлеченных инвесторов", — говорится в сообщении.

Чиновники заверили, что нет никаких оснований для волнения общественности.

Напомним, согласно тендеру, общая стоимость работ по установке двух инсталляций оценивалась в 640 тысяч гривен. За эти деньги Центр развития туризма хотел установить в Киеве две фотозоны. Одна из них будет с надписью KYIV, а другая с Архистратигом Михаилом на гранитной основе.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

None

Первый для Умерова: чего ждать от 15-го Рамштайна

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

02:17 Новое ограничение для водителей: когда войдет в действие и кто под него подпадает

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз