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В Киеве воспитательница избила металлической трубой несовершеннолетнего — видео

27 ноября 2023 18:39
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Киеве воспитательница избила металлической трубой несовершеннолетнего — видео
Домашнее насилие. Иллюстративное фото: открытые источники
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Ювенальные прокуроры Фастовской окружной прокуратуры сообщили о подозрении воспитательнице детдома. Подозреваемая жестоко избила несовершеннолетнего мальчика металлической трубой.

Об этом сообщает Генпрокуратура.

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Как сообщается, подозреваемая является мамой-воспитательницей семерых детей в одном из детдомов семейного типа. Между женщиной и 13-летним мальчиком часто возникали недоразумения.

В ноябре 2023 года в момент нового конфликта опекунша для наказания, а также для запугивания других детей взяла в руки хромированную трубу и ударила мальчика по голове и телу. Также она избивала потерпевшего руками по разным частям тела, причинила ребенку физическую боль, моральные страдания и телесные повреждения.

Впоследствии в сети появилось видео расправы над парнем. Как отмечается, она систематически калечила детей как ремнем, так и электрическим кабелем.

Суд избрал ей меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Меру пресечения планирует обжаловать прокуратура.

В Киеве воспитательница избила металлической трубой несовершеннолетнего.
Источник: ГПУ

Дополнительно сообщается, что всех детей вывезли из детдома в реабилитационный центр для оказания психологической и врачебной помощи.

Напомним, что ранее в Одессе посреди улицы муж жестоко избил свою жену, сломав ей нос. Еще раньше в Киеве полицейский избил раненого военного в отделении полиции. На передовую мужчина вернулся с сотрясением мозга.

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