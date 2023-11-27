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В Києві вихователька побила металевою трубою неповнолітнього — відео

27 листопада 2023 18:39
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
В Києві вихователька побила металевою трубою неповнолітнього — відео
Домашнє насильство. Ілюстративне фото: відкриті джерела
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Ювенальні прокурори Фастівської окружної прокуратури повідомили про підозру виховательці дитбудинку. Підозрювана жорстоко побила неповнолітнього хлопчика металевою трубою.

Про це повідомляє Генпрокуратура.

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Як повідомляється, підозрювана є мамою-вихователькою сімох дітей в одному з дитбудинків сімейного типу. Між жінкою та 13-річним вихованцем часто виникали непорозуміння.

У листопаді 2023 року в момент нового конфлікту опікунка для покарання, а також для залякування інших дітей, взяла до рук хромовану трубу та вдарила хлопця по голові та тілу. Також вона била потерпілого руками по різних частинах тіла, спричинила дитині фізичний біль, моральні страждання та тілесні ушкодження.

Згодом у мережі з'явилося відео розправи над хлопцем. Як зазначається, вона систематично калічила дітей як паском, так і електричним кабелем. 

Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Запобіжний захід планує оскаржувати прокуратура.

В Києві вихователька побила металевою трубою неповнолітнього — відео
Джерело: ГПУ

Додатково повідомляється, що всіх дітей вивезли з дитбудинку до реабілітаційного центру для надання психологічної та лікарської допомоги.

Нагадаємо, що раніше в Одесі посеред вулиці чоловік жорстоко побив свою дружину, зламавши їй носа. Ще раніше у Києві поліцейський побив пораненого військового у відділку поліції. На передову чоловік повернувся зі струсом мозку.

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