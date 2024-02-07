В Киеве в результате ракетной атаки частично исчез свет — какая причина

Энергетики ремонтируют повреждения линии электропередачи. Иллюстративное фото: Укрэнерго

В результате утренних обстрелов Киева 7 февраля, произошло аварийное отключение света в Днепровском районе. Значительная часть местных жителей осталась без электроснабжения.

Об этом сообщили в ДТЭК.

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В ведомстве рассказали, что из-за вражеской атаки на Киев в Днепровском районе города произошло аварийное отключение света. Часть жителей осталась без электроснабжения.

"Как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики осмотрят оборудование, выяснят причины и сделают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет", — говорят в ДТЭК.

Скриншот сообщения ДТЭК

Кроме того, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак отреагировал на отсутствие света в столице.

"Россияне до сих пор воюют со светом. Но свет всегда побеждает", — сказал чиновник.

Скриншот сообщения Андрея Ермака.

Напомним, около 06:00 7 февраля по всей Украине объявили воздушную тревогу, связанную с угрозой ракетных ударов и атакой БпЛА.

Так, в Киеве раздались взрывы, в городе работала ПВО. Впоследствии мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что после взрыва в Днепровском районе на место вызвали медиков.