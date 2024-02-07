В Києві внаслідок ракетної атаки частково зникло світло — яка причина

Енергетики ремонтують пошкодження лінії електропередач. Ілюстративне фото: Укренерго

Внаслідок ранкових обстрілів Києва 7 лютого, відбулось аварійне відключення світла в Дніпровському районі. Значна частина місцевих мешканців залишилась без електропостачання.

Про це повідомили в ДТЕК.

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У відомстві розповіли, що через ворожу атаку на Київ у Дніпровському районі міста відбулось аварійне відключення світла. Частина мешканців залишилась без електропостачання.

"Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики оглянуть обладнання, з'ясують причини та зроблять все можливе, щоб якомога швидше повернути світло", — кажуть у ДТЕК.

Скриншот допису ДТЕК

Крім того, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак відреагував на відсутність світла у столиці.

"Росіяни досі воюють зі світлом. Але світло завжди перемагає", — сказав урядовець.

Скриншот допису Андрія Єрмака.

Нагадаємо, близько 06:00 7 лютого по всій Україні оголосили повітряну тривогу, яка пов'язана з загрозою ракетних ударів та атакою БпЛА.

Так, у Києві пролунали вибухи, в місті працювала ППО. Згодом мер столиці Віталій Кличко повідомив, що після вибуху у Дніпровському районі на місце викликали медиків.