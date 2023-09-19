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В Киеве водитель трамвая наехал на женщину: потерпевшая погибла

19 сентября 2023 17:19
ee34e9dc-53c1-4f8c-9684-90e1fa0c4500 - Мария Кучеренко
Водитель трамвая наехал на женщину в Киеве
Женщина погибла под колесами трамвая в Киеве. Фото: Укринформ
ee34e9dc-53c1-4f8c-9684-90e1fa0c4500 - Мария Кучеренко

В Киеве на Троещине водитель трамвая наехал на женщину. От полученных травм она скончалась.

Об этом сообщает Полиция Киева в Facebook.

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Водитель трамвая наехал на женщину в Киеве

Инцидент произошел во вторник, 19 сентября, по улице Закревского в Киеве. Женщина переходила трамвайные пути, когда попала под колеса общественного транспорта. От полученных травм она скончалась на месте ДТП.

"Предварительно установлено, что водитель общественного трамвая, 1974 года рождения, совершил наезд на женщину, которая переходила трамвайные пути. Потерпевшая, 1957 года рождения, скончалась на месте в результате полученных травм", — отметили в полиции.

Правоохранители открыли дело по статье нарушения правил безопасности дорожного движения и устанавливают все детали происшествия.

трамвай
Трамвай, под колесами которого погибла женщина. Фото: Полиция Киева
трамвай переехал женщину в Киеве
Место инцидента. Фото: Укринформ

Напомним, в Киеве на Оболони женщина напала с ножом на мужчину и смертельно ранила его в шею.

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