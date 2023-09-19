Жінка загинула під колесами трамвая в Києві. Фото: Укрінформ

У Києві на Троєщині водій трамвая наїхав на жінку. Від отриманих травм вона загинула.

Про це повідомляє Поліція Києва в Facebook.

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Водій трамвая наїхав на жінку в Києві

Інцидент стався у вівторок, 19 вересня, на вулиці Закревського в Києві. Жінка переходила трамвайні колії, коли потрапила під колеса громадського транспорту. Від отриманих травм вона загинула на місці ДТП.

"Попередньо встановлено, що водій громадського трамвая, 1974 року народження, здійснив наїзд на жінку, що переходила трамвайні колії. Потерпіла, 1957 року народження, померла на місці внаслідок отриманих травм", — зазначили в поліції.

Правоохоронці відкрили справу за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху та встановлюють всі деталі автопригоди.

Трамвай, під колесами якого загинула жінка. Фото: Поліція Києва

Місце інциденту. Фото: Укрінформ

Нагадаємо, в Києві на Оболоні жінка напала з ножем на чоловіка та смертельно його поранила в шию.