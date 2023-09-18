В Киеве задержали группу наркодельцов и изъяли психотропов на 10 млн гривен

Изъятые у преступников наркотики. Фото: Нацполиция

В Киеве разоблачили группу наркоторговцев, распространявшихся столицей психотропы. У них изъяли товар на 10 млн гривен.

Об этом сообщает ГУ Нацполицы в городе Киеве.

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Правоохранители разоблачили в Киеве группу преступников, распространявших наркотическое средство соли Альфа-PVP. Злоумышленниками оказались трое мужчин 1988, 1991 и 2001 годов рождения.

По адресам проживания наркодилеров, в гараже и автомобиле провели обыски. В ходе следственных действий изъято более 40 кг синтетического наркотика, электронные весы и пакеты для фасовки.

"По заключению экспертизы изъятое вещество – это наркотическое средство соли Альфа-PVP. Общая стоимость изъятого по ценам "черного" рынка составляет около 10 миллионов гривен", — отметили в полиции.

Также правоохранители выяснили, что двое из задержанных уже ранее судимы за разбой и хранение наркотиков. Теперь им грозит срок от девяти до двенадцати лет за решеткой с конфискацией имущества.

В Киеве задержали наркодельцов. Фото: Нацполиция

Изъятые у задержанных наркотики. Фото: Нацполиция

Изъятые при обыске вещи. Фото: Нацполиция

Проведение обыска у задержанных. Фото: Нацполиция

Напомним, Шевченковская окружная прокуратура разоблачила мужчину, который раскладывал "закладки" в центре столицы. Речь идет о наркотическом веществе амфетамина.