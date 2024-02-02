В Киеве задержали злоумышленника, который украл у ребенка телефон

Задержание злоумышленника в Киеве. Фото: скриншот из видео Полиции Киева

Киевские полицейские задержали злоумышленника, который ограбил ребенка. По словам матери ребенка, мужчина силой отобрал телефон у ее малолетнего сына.

Об этом сообщает пресс-служба Полиции Киева в Telegram.

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После заявления матери правоохранители выехали на место происшествия. В течение нескольких часов им удалось задержать нарушителя. Им оказался 38-летний житель Киева, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотических веществ.

"Полицейские изъяли у подозреваемого вещественные доказательства, в том числе мобильный телефон. Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 4 ст. 186 УК — грабеж, совершенный в условиях военного положения. Санкция статьи предусматривает наказание — до 10 лет лишения свободы", — добавили в ведомстве.

Обыск подозреваемого. Фото: Нацполиция

Обыск подозреваемого. Фото: Нацполиция

Напомним, ранее в Киевской области задержали мужчину, который завладел карточкой члена экипажа, который погиб в авиакатастрофе в Броварах в январе 2023 года. За такое преступление ему было объявлено подозрение.

Также мы писали, что в Одессе задержали мужчину, который обокрал пожилую женщину. Злоумышленник посреди улицы вырвал из рук женщины пакет с вещами.