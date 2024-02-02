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В Києві затримали зловмисника, який вкрав у дитини телефон

2 лютого 2024 19:08
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В Києві затримали зловмисника, який вкрав у дитини телефон
Затримання зловмисника у Києві. Фото: скриншот з відео Поліції Києва
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Київські поліцейські затримали зловмисника, який пограбував дитину. За словами матері дитини, чоловік силою відібрав телефон у її малолітнього сина. 

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва в Telegram.

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Після заяви матері правоохоронці виїхали на місце події. Впродовж декількох годин їм вдалося затримати порушника. Ним виявився 38-річний житель Києва, якого раніше не один раз притягували до кримінальної відповідальності за зберігання наркотичних речовин.

"Поліцейські вилучили у підозрюваного речові докази, в тому числі мобільний телефон. Слідчі повідомили зловмиснику про підозру за ч. 4 ст. 186 ККУ — грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає покарання — до 10 років позбавлення волі", — додали у відомстві. 

поліцейські затримали чоловіка, який вкрав в дитини телефон
Обшук підозрюваного. Фото: Нацполіція
поліцейські затримали чоловіка, який вкрав в дитини телефон
Обшук підозрюваного. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, раніше у Київській області затримали чоловіка, який заволодів карткою члена екіпажу, який загинув в авіакатастрофі в Броварах у січні 2023 року. За такий злочин йому оголосили підозру.

Також ми писали, що в Одесі затримали чоловіка, який обікрав літню жінку. Зловмисник посеред вулиці вирвав з рук жінки пакет з речами. 

Київ
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