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В Киеве "сливали" данные украинских топ-чиновников в даркнет: как работала схема

19 сентября 2023 18:49
ee34e9dc-53c1-4f8c-9684-90e1fa0c4500 - Мария Кучеренко
Данные украинских топчиновников в даркнете - Как они туда попадают
Проведение обысков у подозреваемого. Фото: Киевская областная прокуратура
ee34e9dc-53c1-4f8c-9684-90e1fa0c4500 - Мария Кучеренко

В Киеве руководитель детективного агентства получал данные из закрытых государственных баз о высших чиновниках, военнослужащих, правоохранителях и продавал их в даркнете. В этом ему помогал один из столичных копов.

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура в Facebook.

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Мужчина, прикрываясь детективным агентством, создал в даркнете разветвленную сеть веб-ресурсов. Таким образом, он принимал анонимные заказы на сбор информации о гражданах Украины.

Своих "клиентов" злоумышленник искал в тематических группах в одном из мессенджеров. Покупатели конфиденциальных данных заказывали нужную информацию и рассчитывались по ней криптовалютой.

"Чтобы получать сведения из закрытых баз данных, детектив привлек к схеме работника одного из центральных государственных органов власти и сотрудника Национальной полиции. Правоохранитель по просьбе работника госоргана предоставил ему данные из закрытой базы, которые он передал детективу", — говорится в сообщении.

В рамках расследования правоохранители смогли задокументировать факты "слива" конфиденциальной информации о военных ВСУ, сотрудниках правоохранительных органов и высших чиновниках.

Во время обысков у подозреваемых изъяли компьютерную технику, разную документацию, среди которой были и выдержки из закрытых баз данных.

обыск
Проведение обыска у подозреваемых. Фото: Киевская областная прокуратура

Напомним, в Киеве группа молодых людей продавала различные наркотики через Telegram-бот. Ежемесячная "прибыль" такой деятельности составила около 1,5 млн гривен.

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