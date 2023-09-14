Храм-МАФ возле Десятинной церкви в Киеве снесут

Храм-МАФ возле Десятинной церкви в Киеве. Фото: Google

В Киеве на территории Музея истории Украины возле Десятинной церкви демонтируют храм-МАФ. Соответствующее решение принял Апелляционный суд.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики Украины.

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"Храм-МАФ" на территории Десятинной церкви в Киеве

"Храм-МАФ" построили на территории Десятинной церкви в Киеве незаконно и без наличия каких-либо разрешений. Он находится в буферной зоне достопримечательностей ЮНЕСКО.

В Министерстве отметили, что Северный апелляционный хозяйственный суд рассмотрел апелляционную жалобу Религиозной общины УПЦ МП Десятинный Храм на решение Хозяйственного суда города Киева от 12:02. №910/9385/20 и подтвердил обязательство освободить участок от незаконно построенного "храма-МАФа" на территории Национального музея истории Украины

"Самовольный захват представителями московского патриархата участка у фундаментов Десятинной церкви начался еще в 2008 году. "Храм-киоск" был построен без всяких разрешений в буферной зоне достопримечательности ЮНЕСКО, где запрещено любое новое строительство. Здание также кардинально нарушило археологического комплекса "Десятинная церковь"", — указал и.о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев.

Также он отметил, что в течение 14 лет своего существования "храм-МАФ" работал на государство-агрессор и распространял антиукраинские нарративы.

Напомним, депутаты Киевского областного совета поддержали обращение в ВР по поводу запрета на деятельность УПЦ МП в регионе. В облсовете отметили, что деятельность религиозных организаций, имеющих связь со страной-агрессором, не имеет права на существование.