"Храм-МАФ" біля Десятинної церкви в Києві знесуть

"Храм-МАФ" біля Десятинної церкви в Києві. Фото: Google

В Києві на території Музею історії України біля Десятинної церкви демонтують "храм-МАФ". Відповідне рішення ухвалив Апеляційний суд.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.

Читайте також:

"Храм-МАФ" на території Десятинної церкви в Києві

"Храм-МАФ" побудували на території Десятинної церкви в Києві незаконно та без наявності будь-яких дозволів. Він розташовується в буферній зоні пам’яток ЮНЕСКО.

В Міністерстві зазначили, що Північний апеляційний господарський суд розглянув апеляційну скаргу Релігійної громади УПЦ МП Десятинний Храм на рішення Господарського суду міста Києва від 15.02.2023 по справі № 910/9385/20 та підтвердив зобов'язання звільнити ділянку від незаконно збудованого "храму-МАФу" на території Національного музею історії України

"Самовільне захоплення представниками московського патріархату ділянки біля фундаментів Десятинної церкви почалося ще у 2008 році. "Храм-кіоск" був побудований без жодних дозволів в буферній зоні пам’ятки ЮНЕСКО, де заборонене будь-яке нове будівництво. Самочинна будівля також кардинально порушила ансамбль історичного археологічного комплексу "Десятинна церква"", — вказав т.в.о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв.

Також він зазначив, що протягом 14 років свого існування "храм-МАФ" працював на державу-агресорку та поширював антиукраїнські наративи.

Нагадаємо, депутати Київської обласної ради підтримали звернення до ВР щодо заборони дільності УПЦ МП в регіоні. В облраді наголосили, що діяльність релігійних організацій, які мають зв’язок з країною-агресором, не має права на існування.