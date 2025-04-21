Погода в Киеве 22 апреля — прогноз от синоптиков

Весеннее тепло. Фото: УНИАН

Во вторник, 22 апреля, в Киеве и области ожидается солнечная, сухая и по-летнему теплая погода. Дождей не прогнозируется.

Об этом сообщили синоптики Meteoprog.

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Прогноз погоды в Киеве 22 апреля

Ночью температура воздуха — +14 °C. Ветер будет слабым, скорость не превысит 3 м/с. Влажность будет низкой, примерно на уровне 49 %, атмосферное давление — 747 мм рт. ст.

Утром температура воздуха также будет оставаться на уровне +14 °C, будет так же комфортно.

Температурная карта Украины 22 апреля. Фото: Метеопост

Днем температура поднимется до +23 °C, по ощущениям будет намного теплее, примерно до +25 °C. Вечером столбики термометра опустятся до +22 °C.

Прогноз погоды в Киевской области 22 апреля

В Киевской области будет солнечная погода, местами возможна переменная облачность с прояснениями. Температура воздуха ночью по области — +9...+11 °C, а днем поднимется до +24...+26 °C.

Карта температур по Киевской области 22 апреля. Фото: скриншот

Напомним, синоптик Наталья Диденко предупредила, какая будет погода в Украине завтра, 22 апреля, и когда придет похолодание.

А киевляне недавно смогли наблюдать в небе редкое погодное явление.