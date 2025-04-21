Погода в Києві 22 квітня — прогноз від синоптиків

Весняне тепло. Фото: УНІАН

У вівторок, 22 квітня, у Києві та області очікується сонячна, суха та по-літньому тепла погода. Дощів не прогнозується.

Про це повідомили синоптики Meteoprog.

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Прогноз погоди в Києві 22 квітня

Вночі температура повітря становитиме +14 °C. Вітер буде слабким, швидкість не перевищить 3 м/с. Вологість буде низькою, приблизно на рівні 49 %, атмосферний тиск — 747 мм рт. ст.

Вранці температура повітря також залишатиметься на рівні +14 °C, буде так само комфортно.

Температурна карта України 22 квітня. Фото: Метеопост

Удень температура підвищиться до +23 °C, за відчуттями буде набагато тепліше, приблизно до +25 °C. Увечері стовпчики термометра опустяться до +22 °C.

Прогноз погоди у Київській області 22 квітня

У Київській області буде сонячна погода, подекуди можлива мінлива хмарність з проясненнями. Температура повітря вночі по області становитиме +9...+11 °C, а вдень підвищиться до +24...+26 °C.

Карта температур по Київській області 22 квітня. Фото: скриншот

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко попередила, яка буде погода в Україні завтра, 22 квітня, та коли прийде похолодання.

А кияни нещодавно змогли спостерігати у небі рідкісне погодне явище.