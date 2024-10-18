Прогноз погоды в Киеве 19 октября от Укргидрометцентра

Люди гуляют в холодную погоду. Фото: Новини.LIVE/ Игорь Кузнецов

В субботу, 19 октября, в Киеве и Киевской области ожидается переменная облачность. Существенных осадков не предполагается.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Киеве 19 октября

Северо-восточный ветер будет умеренным, 5-10 м/с. Температура ночью снизится до 0...+5 °С, что может вызвать заморозки даже в воздухе. Днем воздух прогреется до +7...+12 °С. В Киеве температура ночью составит 0...+2°С, а днем поднимется до +10 °С.

Погода в Киеве 19 октября. Фото: скриншот

Ранее мы писали, что погода в Украине завтра, 19 октября, будет солнечной и холодной. В некоторых регионах ожидается дождь.

Кроме того, мы сообщали, что в Украине в течение недели 14-20 октября ожидается местами облачная и дождливая погода.