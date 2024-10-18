Прогноз погоди в Києві 19 жовтня від Укргідрометцентрі

Люди гуляють в холодну погоду. Фото: Новини.LIVE/ Ігор Кузнєцов

У суботу, 19 жовтня, в Києві та Київській області очікуються мінлива хмарність. Суттєвих опадів не передбачається.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Києві 19 жовтня

Північно-східний вітер буде помірним, 5-10 м/с. Температура вночі знизиться до 0...+5 °С, що може спричинити заморозки навіть у повітрі. Вдень повітря прогріється до +7...+12 °С. У Києві температура вночі складе 0...+2° °С, а вдень підніметься до +10 °С.

Погода в Києві 19 жовтня. Фото: скриншот

Раніше ми писали, що погода в Україні завтра, 19 жовтня, буде сонячною та холодною. У деяких регіонах очікуються дощі.

Окрім того, ми повідомляли, що в Україні протягом тижня, 14-20 жовтня, очікується місцями хмарна та дощова погода.