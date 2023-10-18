Осенние каникулы в Киевской области начнутся в разное для школьников время

Украинские дети в осеннее время года. Фото: freepik

Киевская городская военная администрация заявила о старте осенних каникул в Киевской области. По их данным, они могут начаться в разное время.

Об этом сообщает пресс-служба КОВА.

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Каникулы в Киевской области

По сообщению Департамента образования и науки Киевской областной военной администрации, в 2023/2024 учебном году осенние каникулы в учебных заведениях пригородных регионов столицы запланировано провести в разное время. Это зависит от сложившейся структуры и продолжительности учебного года, а также срока зимних каникул, которые определяет педагогический совет каждого учебного заведения отдельно, согласно Закону Украины "О полном общем среднем образовании".

Соответственно, 284 школы в этом году проведут осенние каникулы 23-29 октября. Это почти половина от общего количества всех учебных заведений Киевской области. С 30 октября по 5 ноября уйдут на каникулы в 212 заведениях региона. Также 4 учебных заведения планируют провести каникулы в другие сроки.

Кроме того, изменена структура учебного года и перенесены осенние каникулы на зимний период в 130 школах в Малоольшанской, Ставищенской, Таращанской, Переяславской, Пристоличной, Девичковской, Калиновской (Фастовского р-на) и Кожанской общинах.

Напомним, что ранее в ДТЭК рассказали, как проходит подготовка к зиме в Киевской области. Также жители области обнаружили в своей печи запалы к российским артиллерийским снарядам.