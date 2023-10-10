Небезпечна знахідка: жителі Київщини виявили запали до снарядів у печі
Жителі населеного пункту Макарів, що на Київщині, виявили у печі запали до снарядів, які залишили російські окупанти. Загарбники проживали у будинку під час окупації громади.
Про це повідомляє МВС України.
Небезпечна знахідка
Повідомляється, що громадяни виявили небезпечну знахідку, коли вирішили відремонтувати піч. Всередині знаходилось 6 запалів до снарядів. Відомо, що у часи окупації Макарова у цьому будинку жили російські окупанти.
Помітивши озброєння, люди відразу викликали ДСНС та поліцію.
Алгоритм дій при виявленні підозрілих предметів
У МВС вкотре нагадали алгоритм дій у випадку виявлення небезпечних та підозрілих предметів:
- Заборонено близько підходити до предмету;
- Заборонено чіпати предмет;
- Відразу телефонувати на 101 або 102.
Нагадаємо, на Київщині викрили злодіїв, які незаконно зберігали російську зброю. Її загальна сума — понад 30 мільйонів гривень.