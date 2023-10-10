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Небезпечна знахідка: жителі Київщини виявили запали до снарядів у печі

10 жовтня 2023 17:19
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Небезпечна знахідка: жителі Київщини виявили запали до снарядів у печі
Піч, у якій знайшли запали до снарядів. Фото: МВС України
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Жителі населеного пункту Макарів, що на Київщині, виявили у печі запали до снарядів, які залишили російські окупанти. Загарбники проживали у будинку під час окупації громади. 

Про це повідомляє МВС України. 

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Небезпечна знахідка

Повідомляється, що громадяни виявили небезпечну знахідку, коли вирішили відремонтувати піч. Всередині знаходилось 6 запалів до снарядів. Відомо, що у часи окупації Макарова у цьому будинку жили російські окупанти. 

Помітивши озброєння, люди відразу викликали ДСНС та поліцію.

Алгоритм дій при виявленні підозрілих предметів

У МВС вкотре нагадали алгоритм дій у випадку виявлення небезпечних та підозрілих предметів:

  • Заборонено близько підходити до предмету;
  • Заборонено чіпати предмет;
  • Відразу телефонувати на 101 або 102. 
Окупація Макарова
Запали до снарядів лежать у печі. Фото: МВС України

Нагадаємо, на Київщині викрили злодіїв, які незаконно зберігали російську зброю. Її загальна сума — понад 30 мільйонів гривень.

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