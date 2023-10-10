Небезпечна знахідка: жителі Київщини виявили запали до снарядів у печі

Піч, у якій знайшли запали до снарядів. Фото: МВС України

Жителі населеного пункту Макарів, що на Київщині, виявили у печі запали до снарядів, які залишили російські окупанти. Загарбники проживали у будинку під час окупації громади.

Про це повідомляє МВС України.

Читайте також:

Небезпечна знахідка

Повідомляється, що громадяни виявили небезпечну знахідку, коли вирішили відремонтувати піч. Всередині знаходилось 6 запалів до снарядів. Відомо, що у часи окупації Макарова у цьому будинку жили російські окупанти.

Помітивши озброєння, люди відразу викликали ДСНС та поліцію.

Алгоритм дій при виявленні підозрілих предметів

У МВС вкотре нагадали алгоритм дій у випадку виявлення небезпечних та підозрілих предметів:

Заборонено близько підходити до предмету;

Заборонено чіпати предмет;

Відразу телефонувати на 101 або 102.

Запали до снарядів лежать у печі. Фото: МВС України

Нагадаємо, на Київщині викрили злодіїв, які незаконно зберігали російську зброю. Її загальна сума — понад 30 мільйонів гривень.