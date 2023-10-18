Осінні канікули на Київщині розпочнуться в різний для школярів час

Українські діти в осінню пору року. Фото: freepik

Київська міська військова адміністрація заявила про старт осінніх канікул в Київській області. За їхніми даними, вони можуть розпочатися в різний час.

Про це повідомляє пресслужба КОВА.

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Канікули на Київщині

За повідомленням Департаменту освіти й науки Київської обласної військової адміністрації, у 2023/2024 навчальному році осінні канікули в закладах освіти приміських регіонів столиці заплановано провести в різний час. Це залежить від сформованої структури й тривалості навчального року, а також терміну зимових канікул, які визначає педагогічна рада кожного закладу освіти окремо, згідно Закону України "Про повну загальну середню освіту".

Відповідно, 284 школи цього року проведуть осінні канікули 23-29 жовтня. Це майже половина від загальної кількості всіх закладів освіти Київщини. З 30 жовтня по 5 листопада підуть на канікули 212 закладів регіону. Також 4 заклади освіти планують провести канікули в інші терміни.

Крім того, змінено структуру навчального року та перенесено осінні канікули на зимовий період у 130 школах у Маловільшанській, Ставищенській, Таращанській, Переяславській, Пристоличній, Дівичківській, Калинівській (Фастівського р-ну) та Кожанській громадах.

Нагадаємо, що раніше у ДТЕК розповіли, як проходить підготовка до зими у Київській області. Також мешканці області виявили у своїй печі запали до російських артилерійських снарядів.