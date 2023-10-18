Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Осінні канікули на Київщині розпочнуться в різний для школярів час arrow

Осінні канікули на Київщині розпочнуться в різний для школярів час

18 жовтня 2023 17:01
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Осінні канікули на Київщині розпочнуться в різний для школярів час
Українські діти в осінню пору року. Фото: freepik
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Київська міська військова адміністрація заявила про старт осінніх канікул в Київській області. За їхніми даними, вони можуть розпочатися в різний час.

Про це повідомляє пресслужба КОВА.

Читайте також:

Канікули на Київщині

За повідомленням Департаменту освіти й науки Київської обласної військової адміністрації, у 2023/2024 навчальному році осінні канікули в закладах освіти приміських регіонів столиці заплановано провести в різний час. Це залежить від сформованої структури й тривалості навчального року, а також терміну зимових канікул, які визначає педагогічна рада кожного закладу освіти окремо, згідно Закону України "Про повну загальну середню освіту".

Відповідно, 284 школи цього року проведуть осінні канікули 23-29 жовтня. Це майже половина від загальної кількості всіх закладів освіти Київщини. З 30 жовтня по 5 листопада підуть на канікули 212 закладів регіону. Також 4 заклади освіти планують провести канікули в інші терміни.

Крім того, змінено структуру навчального року та перенесено осінні канікули на зимовий період у 130 школах у Маловільшанській, Ставищенській, Таращанській, Переяславській, Пристоличній, Дівичківській, Калинівській (Фастівського р-ну) та Кожанській громадах.

Нагадаємо, що раніше у ДТЕК розповіли, як проходить підготовка до зими у Київській області. Також мешканці області виявили у своїй печі запали до російських артилерійських снарядів. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

20:40 ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році

None

Бюджет-2024. Що затвердили депутати до першого читання, і що самі про це думають

08:16 Пенсіонерам дадуть надбавку до 840 грн: у ПФУ назвали особливу категорію громадян

10:09 Роналду повертається до Європи: він уже обрав новий клуб

Новина з відео

11:07Скільки триватиме війна: новий прогноз від Буданова

15:34 Вчені нарешті з'ясували, що насправді ховається всередині Місяця: це офіційно

19:50 Копія бабусі Діани: штучний інтелект показав дорослих дітей Кейт Міддлтон

Актуальне по темі