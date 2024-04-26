В Киевской ОВА отреагировали на ДТП в Броварах с участием Майбоженко

Глава райгосадминистрации Броваров Владимир Майбоженко. Фото: скриншот

В Киевской областной военной администрации отреагировали на ДТП в Броварах, которое устроил нетрезвый глава райгосадминистрации города Владимир Майбоженко. Там заявили, что чиновник будет уволен с должности.

Об этом говорится в обнародованном заявлении главы КОВА Руслана Кравченко.

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"Это единственный правильный шаг после ужасного инцидента, который произошел в Броварах, и в результате которого пострадали четыре человека, в том числе ребенок", — заявил Кравченко.

Он добавил, что пострадавшим будет предоставлена вся необходимая помощь, и взял ситуацию под личный контроль.

"Подобное поведение должностного лица недопустимо! Я обращаюсь к правоохранителям — в кратчайшие сроки дать надлежащую правовую оценку этому событию. Настаиваю на объективном, беспристрастном расследовании и справедливом наказании. Ситуацию буду держать на личном контроле", — резюмировал Кравченко.

Скриншот сообщения Кравченко

Что предшествовало

Напомним, в пятницу, 26 апреля, в Броварах Владимир Майбоженко совершил ДТП, влетев на автомобиле в толпу, в результате чего четыре человека пострадали. Чиновник был нетрезвым, что подтвердил алкотест: в его крови обнаружили 2.31 промилле, что в 10 раз выше нормы.

Еще раньше в ночь на 26 мая 2023 года судья Алексей Тандыр сбил насмерть нацгвардейца на блокпосту в Киеве, превысив скорость в 20 раз.