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В Киевской ОВА отреагировали на ДТП в Броварах с участием Майбоженко

26 апреля 2024 20:37
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Киевской ОВА отреагировали на ДТП в Броварах с участием Майбоженко
Глава райгосадминистрации Броваров Владимир Майбоженко. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Киевской областной военной администрации отреагировали на ДТП в Броварах, которое устроил нетрезвый глава райгосадминистрации города Владимир Майбоженко. Там заявили, что чиновник будет уволен с должности.

Об этом говорится в обнародованном заявлении главы КОВА Руслана Кравченко.

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"Это единственный правильный шаг после ужасного инцидента, который произошел в Броварах, и в результате которого пострадали четыре человека, в том числе ребенок", — заявил Кравченко.

Он добавил, что пострадавшим будет предоставлена вся необходимая помощь, и взял ситуацию под личный контроль.

"Подобное поведение должностного лица недопустимо! Я обращаюсь к правоохранителям — в кратчайшие сроки дать надлежащую правовую оценку этому событию. Настаиваю на объективном, беспристрастном расследовании и справедливом наказании. Ситуацию буду держать на личном контроле", — резюмировал Кравченко.

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Скриншот сообщения Кравченко

Что предшествовало

Напомним, в пятницу, 26 апреля, в Броварах Владимир Майбоженко совершил ДТП, влетев на автомобиле в толпу, в результате чего четыре человека пострадали. Чиновник был нетрезвым, что подтвердил алкотест: в его крови обнаружили 2.31 промилле, что в 10 раз выше нормы.

Еще раньше в ночь на 26 мая 2023 года судья Алексей Тандыр сбил насмерть нацгвардейца на блокпосту в Киеве, превысив скорость в 20 раз.

ДТП
алкоголь
полиция
Украина
Киевская область
Криминал
Бровары

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