Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Броварах нетверезий депутат в'їхав у натовп людей, — місцеві ЗМІ arrow

У Броварах нетверезий депутат в'їхав у натовп людей, — місцеві ЗМІ

26 квітня 2024 19:55
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
У Броварах нетверезий депутат в'їхав у натовп людей, — місцеві ЗМІ
Голова райдержадміністрації Броварів Володимир Майбоженко проходить алкотест. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У Броварах Київської області позашляховик в'їхав у натовп. Місцеві ЗМІ пишуть, що за кермом був депутат, ймовірно, у стані алкогольного сп'яніння.

Про це інформує Telegram-канал "Трибуна Бровари".

Читайте також:

У Броварах нетверезий депутат збив людей

За попереднім повідомленням, позашляховиком керував голова райдержадміністрації міста Володимир Майбоженко. ДТП сталася поблизу міського заводу порошкової металургії "Порошинка".

Внаслідок інциденту троє людей отримали сильні переломи, одного діставали з-під коліс автівки. Серед постраждалих дитина.

На місце ДТП прибули екіпажі патрульної поліції. За результатом алкогольного тесту встановили, що в крові чиновника 2.31 промілле, що в 10 разів вище за норму.

Нагадаємо, раніше в ніч проти 26 травня 2023 року суддя Олексій Тандир збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в Києві, перевищивши швидкість у 20 разів.

Водночас не так давно в Оболонському районі столиці нетверезий водій на автомобілі BMW збив двох людей, внаслідок чого загинула жінка, іншого потерпілого шпиталізували.

ДТП
алкоголь
Україна
Київська область
місцеві депутати
Бровари

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

22 квітня 2024

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

21 квітня 2024

23:56 Оновити військово-облікові дані можна без візиту до ТЦК — як це зробити

Розклад ефірів

Всі ефіри