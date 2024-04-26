У Броварах нетверезий депутат в'їхав у натовп людей, — місцеві ЗМІ

Голова райдержадміністрації Броварів Володимир Майбоженко проходить алкотест. Фото: скриншот

У Броварах Київської області позашляховик в'їхав у натовп. Місцеві ЗМІ пишуть, що за кермом був депутат, ймовірно, у стані алкогольного сп'яніння.

Про це інформує Telegram-канал "Трибуна Бровари".

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За попереднім повідомленням, позашляховиком керував голова райдержадміністрації міста Володимир Майбоженко. ДТП сталася поблизу міського заводу порошкової металургії "Порошинка".

Внаслідок інциденту троє людей отримали сильні переломи, одного діставали з-під коліс автівки. Серед постраждалих дитина.

На місце ДТП прибули екіпажі патрульної поліції. За результатом алкогольного тесту встановили, що в крові чиновника 2.31 промілле, що в 10 разів вище за норму.

Нагадаємо, раніше в ніч проти 26 травня 2023 року суддя Олексій Тандир збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в Києві, перевищивши швидкість у 20 разів.

Водночас не так давно в Оболонському районі столиці нетверезий водій на автомобілі BMW збив двох людей, внаслідок чого загинула жінка, іншого потерпілого шпиталізували.