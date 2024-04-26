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В Київській ОВА відреагували на ДТП у Броварах за участю Майбоженка

26 квітня 2024 20:37
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
В Київській ОВА відреагували на ДТП у Броварах за участю Майбоженка
Голова райдержадміністрації Броварів Володимир Майбоженко. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Київській обласній військовій адміністрації відреагували на ДТП у Броварах, яке влаштував нетверезий голова райдержадміністрації міста Володимир Майбоженко. Там заявили, що чиновника буде звільнено з посади.

Про це йдеться в оприлюдненій заяві голови КОВА Руслана Кравченка.

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"Це єдиний правильний крок після жахливого інциденту, який стався в Броварах і внаслідок якого постраждали чотири людини, зокрема — дитина", — заявив Кравченко.

Він додав, що потерпілим буде надано всю необхідну допомогу, і взяв ситуацію під особистий контроль.

"Подібна поведінка посадовця неприпустима! Я звертаюся до правоохоронців — в найкоротший термін дати належну правову оцінку цій події. Наполягаю на об'єктивному, неупередженому розслідуванні та справедливому покаранні. Ситуацію триматиму на особистому контролі", — резюмував Кравченко.

В Київській ОВА відреагували на ДТП у Броварах за участю Майбоженка - фото 1
Скриншот допису Кравченка

Що передувало

Нагадаємо, у п'ятницю, 26 квітня, у Броварах Володимир Майбоженко скоїв ДТП, влетівши на автомобілі у натовп, внаслідок чого четверо людей постраждало. Чиновник був нетверезим, що підтвердив алкотест: в його крові виявили 2.31 промілле, що в 10 разів вище за норму.

Ще раніше в ніч проти 26 травня 2023 року суддя Олексій Тандир збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в Києві, перевищивши швидкість у 20 разів.

ДТП
алкоголь
поліція
Україна
Київська область
Кримінал
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