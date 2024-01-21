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В КГГА показали, как коммунальные службы ликвидируют последствия снегопада в Киеве

21 января 2024 09:43
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В КГГА показали, как коммунальные службы ликвидируют последствия снегопада в Киеве
Коммунальные службы ликвидируют последствия непогоды в Киеве. Фото: Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Киеве коммунальные службы продолжают очищать и обрабатывать дороги и придомовые территории противогололедными средствами. В настоящее время в городе действует 275 единиц снегоуборочной техники и 281 работник в составе 38 бригад по ручной уборке "Киевавтодора".

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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Отмечается, что 2220 работников и 73 единицы техники убирают снег на придомовых территориях. На зеленых зонах работают сотрудники "зеленстроев".

Синоптики отмечают, что сегодня, 21 января, в Киеве облачная погода, днем ожидается небольшой снег, а на дорогах — гололед.

"Просим водителей быть максимально осмотрительными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, а пешеходов — быть осторожными и носить фликеры в темное время суток", — призвали в сообщении.

Напомним, ранее мы писали, что в это воскресенье, 21 января, в Украине будет преобладать холодная погода. Впрочем, обойдется без существенных осадков.

погода
Киев
КГГА
снег
погода в Украине
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