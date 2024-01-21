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В КМДА показали, як комунальні служби ліквідовують наслідки снігопаду у Києві

21 січня 2024 09:43
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В КМДА показали, як комунальні служби ліквідовують наслідки снігопаду у Києві
Комунальні служби ліквідовують наслідки негоди у Києві. Фото: Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Києві комунальні служби продовжують очищати та обробляти дороги та прибудинкові території протиожеледними засобами. Наразі в місті діє 275 одиниць снігоприбиральної техніки й 281 працівник у складі 38 бригад з ручного прибирання "Київавтодору".

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

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Зазначається, що 2 220 працівників та 73 одиниці техніки прибирають сніг на прибудинкових територіях. На зелених зонах працюють співробітники "зеленбудів".

Синоптики зазначають, що сьогодні, 21 січня, у Києві хмарна погода, вдень очікується невеликий сніг, а на дорогах ожеледиця.

"Просимо водіїв бути максимально обачними на дорогах, дотримуватись безпечної дистанції, а пішоходів — бути обережними та носити флікери в темний час доби", — закликали у повідомленні. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що цієї неділі, 21 січня, в Україні переважатиме холодна погода. Втім, обійдеться без істотних опадів.

погода
Київ
КМДА
сніг
погода в Україні
ожеледиця

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