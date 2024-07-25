В КГГА обнародовали кадры последствий удара по многоэтажке в Киеве

В КГГА показали последствия удара по многоэтажке на Сырце
Российские захватчики 8 июля нанесли ракетный удар по жилому дому в Шевченковском районе Киева. В настоящее время городские службы активно работают над восстановлением коммуникаций в неповрежденных квартирах.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации в четверг, 25 июля.
Последствия удара по многоэтажке
По предоставленной информации, сейчас формируется список лиц, нуждающихся во временном жилье. Пострадавших разместят в находящихся на балансе КП "Финансовая компания "Жилье-инвест" квартирах.
В то же время идет подготовка к инструментальному обследованию, результаты которого позволят начать проектирование, восстановление разрушенной части здания и капитальный ремонт разрушенной части.
"Владельцы квартир, которые не получили повреждений строительных конструкций, могут получить компенсации от государства до 350 тыс. грн по программе "єВідновлення", — добавили в КГГА.
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Последствия российского удара. Фото: КГГА
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Разрушена многоэтажка. Фото: КГГА
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Разрушен подъезд многоэтажки. Фото: КГГА
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Последствия российского обстрела. Фото: КГГА
Напомним, 24 июля россияне впервые ударили по Харькову кассетной ракетой "Искандер". Это произошло во время повторного удара по городскому промышленному объекту.
Также мы сообщали, что в результате утренней ракетной атаки на Харьков 24 июля получил повреждения частный сектор. В одном из домов вспыхнул пожар. Есть погибший.
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