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В КГГА показали последствия удара по многоэтажке на Сырце

25 июля 2024 21:14
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
В КГГА обнародовали кадры последствий удара по многоэтажке в Киеве
Последствия российского удара. Фото: КГГА
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Российские захватчики 8 июля нанесли ракетный удар по жилому дому в Шевченковском районе Киева. В настоящее время городские службы активно работают над восстановлением коммуникаций в неповрежденных квартирах.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации в четверг, 25 июля.

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По предоставленной информации, сейчас формируется список лиц, нуждающихся во временном жилье. Пострадавших разместят в находящихся на балансе КП "Финансовая компания "Жилье-инвест" квартирах.

В то же время идет подготовка к инструментальному обследованию, результаты которого позволят начать проектирование, восстановление разрушенной части здания и капитальный ремонт разрушенной части.

"Владельцы квартир, которые не получили повреждений строительных конструкций, могут получить компенсации от государства до 350 тыс. грн по программе "єВідновлення", — добавили в КГГА.

  • Последствия российского удара. Фото: КГГА
    Последствия российского удара. Фото: КГГА
  • Разрушена многоэтажка. Фото: КГГА
    Разрушена многоэтажка. Фото: КГГА
  • Разрушен подъезд многоэтажки. Фото: КГГА
    Разрушен подъезд многоэтажки. Фото: КГГА
  • Последствия российского обстрела.. Фото: КГГА
    Последствия российского обстрела. Фото: КГГА
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Напомним, 24 июля россияне впервые ударили по Харькову кассетной ракетой "Искандер". Это произошло во время повторного удара по городскому промышленному объекту.

Также мы сообщали, что в результате утренней ракетной атаки на Харьков 24 июля получил повреждения частный сектор. В одном из домов вспыхнул пожар. Есть погибший.

Киев война КГГА Украина война в Украине ракетный удар

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