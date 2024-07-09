Удар по Києву 8 липня — зросла кількість загиблих

Рятувальники розбирають завали будинку у Києві після удару РФ 8 липня. Фото: Новини.LIVE

У Києві продовжує зростати кількість жертв російського удару 8 липня. Рятувальники продовжують знаходити тіла загиблих під завалами одного з будинків.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram у вівторок, 9 липня.

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За словами Кличка, у Києві станом на 12:00 9 липня кількість загиблих через атаку на багатоповерхівку у Шевченківському районі зросла до 11 осіб.

"З-під уламків будинку в Шевченківському районі рятувальники дістали тіла ще трьох жінок. Загалом уже 11 загиблих мешканців цього будинку", — повідомив мер столиці.

Він додав, що пошуково-рятувальна операція триває.

Нагадаємо, вранці 9 липня рятувальники дістали з-під завалів тіло ще однієї людини.

Водночас, Президент України Володимир Зеленський повідомив про 38 загиблих та 190 постраждалих внаслідок масованої ракетної атаки на Україну 8 липня. Серед вбитих Росією українців — четверо дітей.

Також ми писали, що унаслідок ракетного удару по Києву загинув 10-річний Максим Симанюк. Російська ракета забрала життя і його мами та сестри. Усі троє загинули в себе вдома.

Крім того, під час російського удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві загинула 30-річна лікарка Світлана Лук'янчук. Вона працювала дитячим нефрологом.