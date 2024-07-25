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В КМДА показали наслідки удару по багатоповерхівці на Сирці

25 липня 2024 21:14
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
В КМДА оприлюднили кадри наслідків удару по багатоповерхівці у Києві
Наслідки російського удару. Фото: КМДА
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Російські загарбники 8 липня, завдали ракетного удару по житловому будинку у Шевченківському районі Києва. Наразі міські служби активно працюють над відновленням комунікацій у непошкоджених квартирах.

Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації у четвер, 25 липня.

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Наслідки удару по багатоповерхівці

За наданою інформацією, зараз формується список осіб, які потребують тимчасового житла. Постраждалих розмістять у квартирах, що перебувають на балансі КП "Фінансова компанія "Житло-інвест".

Водночас триває підготовка до інструментального обстеження, результати якого дозволять розпочати проєктування, відновлення зруйнованої частини будівлі та капітальний ремонт частини, що була зруйнована.

"Власники квартир, що не зазнали пошкоджень будівельних конструкцій, можуть отримати компенсації від держави до 350 тис. грн за програмою "єВідновлення", — додали в КМДА.

  • Наслідки російського удару. Фото: КМДА
    Наслідки російського удару. Фото: КМДА
  • Зруйнована багатоповерхівка. Фото: КМДА
    Зруйнована багатоповерхівка. Фото: КМДА
  • Зруйнований під'їзд багатоповерхівки. Фото: КМДА
    Зруйнований під'їзд багатоповерхівки. Фото: КМДА
  • Наслідки російського обстрілу.. Фото: КМДА
    Наслідки російського обстрілу. Фото: КМДА
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Нагадаємо, 24 липня росіяни вперше вдарили по Харкову касетною ракетою "Іскандер". Це сталося під час повторного удару по міському промисловому об'єкту. 

Також ми повідомляли, що внаслідок ранкової ракетної атаки на Харків 24 липня зазнав пошкоджень приватний сектор. В одному з будинків спалахнула пожежа. Є загиблий.

Київ війна КМДА Україна війна в Україні ракетний удар

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