В КМДА оприлюднили кадри наслідків удару по багатоповерхівці у Києві

Наслідки російського удару. Фото: КМДА

Російські загарбники 8 липня, завдали ракетного удару по житловому будинку у Шевченківському районі Києва. Наразі міські служби активно працюють над відновленням комунікацій у непошкоджених квартирах.

Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації у четвер, 25 липня.

Читайте також:

Наслідки удару по багатоповерхівці

За наданою інформацією, зараз формується список осіб, які потребують тимчасового житла. Постраждалих розмістять у квартирах, що перебувають на балансі КП "Фінансова компанія "Житло-інвест".

Водночас триває підготовка до інструментального обстеження, результати якого дозволять розпочати проєктування, відновлення зруйнованої частини будівлі та капітальний ремонт частини, що була зруйнована.

"Власники квартир, що не зазнали пошкоджень будівельних конструкцій, можуть отримати компенсації від держави до 350 тис. грн за програмою "єВідновлення", — додали в КМДА.

Наслідки російського удару. Фото: КМДА

Зруйнована багатоповерхівка. Фото: КМДА

Зруйнований під'їзд багатоповерхівки. Фото: КМДА

Наслідки російського обстрілу. Фото: КМДА 1 / 4

Нагадаємо, 24 липня росіяни вперше вдарили по Харкову касетною ракетою "Іскандер". Це сталося під час повторного удару по міському промисловому об'єкту.

Також ми повідомляли, що внаслідок ранкової ракетної атаки на Харків 24 липня зазнав пошкоджень приватний сектор. В одному з будинків спалахнула пожежа. Є загиблий.