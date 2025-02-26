В КГГА предупредили о загрязненном воздухе в Киеве

Загрязненный воздух в Киеве. Фото: Информатор

В Киеве наблюдается временное ухудшение состояния воздуха. В столице фиксируют повышение концентрации взвешенных веществ.

Об этом сообщили в КГГА в среду, 26 февраля.

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Сообщается, что вероятной причиной ухудшения состояния воздуха является накопление пыли. Это обусловлено тем, что маловетреная погода при повышенном атмосферном давлении не способствует рассеиванию примесей.

"До улучшения ситуации с состоянием воздуха рекомендуется закрыть окна, ограничить пребывание на улице, пить много воды. Если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум", — отметили в КГГА.

Напоминаем, что ухудшение состояния воздуха в столице фиксировалось вчера, 25 февраля. Также мы писали, что Одесса заняла второе место в Украине в рейтинге чистоты воздуха. Лидером рейтинга стала Полтава, а третье место заняла Винница.