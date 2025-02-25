У Києві погіршилося повітря — варто бути обережним

Стан повітря в Києві. Фото: Київ24

У Києві сьогодні, 25 лютого, спостерігається тимчасове погіршення стану повітря. Наразі фіксується підвищення концентрації завислих речовин.

Про це повідомили у КМДА.

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"Ймовірною причиною погіршення стану повітря є накопичення завислих речовин (пилу). Оскільки маловітряна погода за підвищеного атмосферного тиску не сприяє розсіюванню домішок", — говориться у повідомленні.

Міська влада закликає містян до поліпшення ситуації зі станом повітря зачинити вікна, обмежити перебування на вулиці та пити багато води. У разі наявності очищувача повітря його варто увімкнути на максимум.

Раніше ми писали, що в ніч на 25 лютого у Києві різко погіршилася якість повітря. Зокрема, в одному з районів відчутно щось горіле.

Також ми писали, що зранку 22 лютого індекс якості атмосферного повітря у Києві досяг позначки 110. Це свідчило про шкідливий рівень забруднення для чутливих груп населення.