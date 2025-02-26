В КМДА попередили про забруднене повітря у Києві

Забруднене повітря в Києві. Фото: Інформатор

У Києві спостерігається тимчасове погіршення стану повітря. У столиці фіксують підвищення концентрації завислих речовин.

Про це повідомили у КМДА у середу, 26 лютого.

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Стан повітря у Києві

Повідомляється, що ймовірною причиною погіршення стану повітря є накопичення пилу. Це зумовлено тим, що маловітряна погода за підвищеного атмосферного тиску не сприяє розсіюванню домішок.

"До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендовано зачинити вікна, обмежити перебування на вулиці, пити багато води. Якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум", — зазначили у КМДА.

Нагадуємо, що погіршення стану повітря в столиці фіксувалося учора, 25 лютого. Також ми писали, що Одеса посіла друге місце в Україні у рейтингу чистоти повітря. Лідером рейтингу стала Полтава, а третє місце посіла Вінниця.