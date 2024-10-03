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В КМВА описали тактику дроновой атаки оккупантов — какие последствия этой ночи

3 октября 2024 07:39
Анастасия Постоенко - Редактор
Взрывы в Киеве 3 октября - в КМВА назвали последствия дроновой атаки
Сбивание дронов над Киевом. Фото: Reuters
Анастасия Постоенко - Редактор

Российские войска в очередной раз атаковали Киев. Взрывы раздавались в нескольких регионах. В Киевской городской военной администрации описали тактику дроновой атаки со стороны России и последствия.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы КМВА.

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Как отметили в КМВА, РФ уже месяцами постоянно атакует Киев ночью, используя ударные беспилотники типа Shahed. На Киев дроны заходят по разным направлениям и высотам и атакуют разными количественными группами.

Этой ночью воздушная тревога в Киеве длилась более пяти часов.

"Первые группы дронов противник запустил еще до полуночи, но в течение ночи в постоянно добавлялись новые и новые БПЛА. Однако, ни один из российских дронов своей цели не достиг", — рассказали в КМВА.

Последствия дроновой атаки в Киеве 3 октября

В Киеве зафиксировали падение обломков дрона в Деснянском районе. Информация о пострадавших или разрушительных последствиях не поступала.

Напомним, Киев практически каждый день находится под атакой врага. Так 1 октября враг применил ударные беспилотники . А 2 октября российские войска снова запустили "Шахеды" по региону.

Киев взрыв Киевская область дроны атака

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