Взрывы в Киеве 3 октября - в КМВА назвали последствия дроновой атаки

В КМВА описали тактику дроновой атаки оккупантов — какие последствия этой ночи
Российские войска в очередной раз атаковали Киев. Взрывы раздавались в нескольких регионах. В Киевской городской военной администрации описали тактику дроновой атаки со стороны России и последствия.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы КМВА.
Какую тактику дроновой атаки по Киеву использует Россия.
Как отметили в КМВА, РФ уже месяцами постоянно атакует Киев ночью, используя ударные беспилотники типа Shahed. На Киев дроны заходят по разным направлениям и высотам и атакуют разными количественными группами.
Этой ночью воздушная тревога в Киеве длилась более пяти часов.
"Первые группы дронов противник запустил еще до полуночи, но в течение ночи в постоянно добавлялись новые и новые БПЛА. Однако, ни один из российских дронов своей цели не достиг", — рассказали в КМВА.
Последствия дроновой атаки в Киеве 3 октября
В Киеве зафиксировали падение обломков дрона в Деснянском районе. Информация о пострадавших или разрушительных последствиях не поступала.
Напомним, Киев практически каждый день находится под атакой врага. Так 1 октября враг применил ударные беспилотники . А 2 октября российские войска снова запустили "Шахеды" по региону.
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