Ціни на проїзд у Києві — чи може метро стати безкоштовним

Метро у Києві. Фото: з відкритих джерел

У столиці і комунальний і приватний громадський транспорт платний, ціна сягає від 8 грн і може перевищувати 15 грн за поїздку, залежно від маршруту. Водночас у прифронтовому Харкові проїзд у метро безкоштовний. У киян також є можливість не платити за проїзд.

Про це Новини.LIVE в ексклюзивно розповів депутат Київради Андрій Вітренко.

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"Є моделі в європейських столицях, коли транспорт безкоштовний… Я вважаю, що в столиці є можливість зробити транспорт безкоштовним. Ми постійно дискутуємо з директором Департаменту фінансів. Запрошували на дискусію і Віктора Брагінського (екскерівник "Київського метрополітену"), і директора "Київпастранс Сервісу", і Руслана Кандибора (голова Департаменту транспорту КМДА). Але вони не хочуть нічого робити", — сказав Вітренко.

Ремонт синьої гілки метро. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, що в Києві дев'ять місяців повноцінно не працювала синя гілка метрополітену через аварію між станціями. Весь час гілку метро заміняв наземний транспорт — автобус М2, за який платили так само, як і за проїзд у метро — 8 грн.

Водночас ми писали, що ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік.