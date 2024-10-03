Вибухи в Києві 3 жовтня — в КМВА назвали наслідки дронової атаки

В КМВА описали тактику дронової атаки окупантів — які наслідки цієї ночі
Російські війська вчергове атакували Київ. Вибухи лунали у кількох регіонах. В Київській міській військовій адміністрації описали тактику дронової атаки з боку Росії та які наслідки.
Про це йдеться у повідомлені пресслужби КМВА.
Яку тактику дронової атаки по Києву використовує Росія
Як зауважили в КМВА, РФ вже місяцями незмінно атакує Київ вночі, використовуючи ударні безпілотники типу Shahed. На Київ дрони заходятб з різних напрямків та висот та атакують різними кількісними групами.
Цієї ночі повітряна тривога у Києві тривала більше п'яти годин.
"Перші групи дронів противник запустив ще до опівночі, але протягом ночі в постійно додавалися нові і нові БпЛА. Проте, жоден з російських дронів своєї мети не досяг", — розповіли в КМВА.
Наслідки дронової атаки в Києві 3 жовтня
У Києві зафіксували падіння уламків дрона у Деснянському районі. Інформація про постраждалих чи руйнівні наслідки не надходила.
Нагадаємо, Київ практично щодня перебуває під атакою ворога. Так 1 жовтня ворог застосував ударні безпілотники. А 2 жовтня російські війська знову запустили "Шахеди" по регіону.
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