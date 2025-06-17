Массированная такая на Киев 17 июня — сколько дронов и ракет запустила Россия

Спасатели прибыли на место атаки. Фото: REUTERS/Thomas Peter

В ночь на 17 июня Киев подвергся одной из самых мощных атак со стороны врага. Масштабная атака задела не только окраины, но и непосредственно жилые районы столицы. Стало известно, сколько воздушных средств запустила Россия для атак против Киева.

Об этом сообщил начальник КГВА Тимур Ткаченко.

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По словам начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, противовоздушная оборона противостояла сразу 175 вражеским дронам и более 14 крылатым ракетам и по меньшей мере двум баллистическим ракетам.

"Характер повреждений — прямой наводкой на жилую застройку. Ракетами — от верхних этажей до подвального помещения. Имеем дело с конченым врагом. Но наши воины делали и делают все возможное, чтобы отвлечь угрозу. Я благодарю каждого, кто сегодня на боевом дежурстве защищает столицу! " — высказался Ткаченко.

Какие районы Киева получили наибольшие повреждения

Больше всего разрушений зафиксировано в Соломенском и Дарницком районах. На местах уже работают руководители РГА — Сергей Мовенко и Александр Ковтунов. Они координируют ликвидацию последствий совместно со спасателями и коммунальными службами.

В Дарницком районе создан оперативный штаб на базе Дворца культуры "Дарница" (улица Геннадия Афанасьева, 18), а в Шевченковском — в библиотеке имени Н. Костомарова (улица Даниила Щербаковского, 51).

Работу в последнем координирует председатель района Александр Сазанович. Также начато формирование системы взаимопомощи между всеми райгосадминистрациями города.

Напомним, также Тимур Ткаченко сказал, где в Киеве будут действовать штабы для пострадавших и чем там могут помочь киевлянам.

Добавим, что спасательные работы продолжаются и в Одессе, где в результате атаки возникли пожары, разрушения. Есть погибшие и травмированные.