Массированная такая на Киев 17 июня — сколько дронов и ракет запустила Россия

В КГВА сказали, сколько дронов и ракет летело на Киев этой ночью
В ночь на 17 июня Киев подвергся одной из самых мощных атак со стороны врага. Масштабная атака задела не только окраины, но и непосредственно жилые районы столицы. Стало известно, сколько воздушных средств запустила Россия для атак против Киева.
Об этом сообщил начальник КГВА Тимур Ткаченко.
Россия запустила почти 200 дронов на Киев
По словам начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, противовоздушная оборона противостояла сразу 175 вражеским дронам и более 14 крылатым ракетам и по меньшей мере двум баллистическим ракетам.
"Характер повреждений — прямой наводкой на жилую застройку. Ракетами — от верхних этажей до подвального помещения. Имеем дело с конченым врагом. Но наши воины делали и делают все возможное, чтобы отвлечь угрозу. Я благодарю каждого, кто сегодня на боевом дежурстве защищает столицу! " — высказался Ткаченко.
Какие районы Киева получили наибольшие повреждения
Больше всего разрушений зафиксировано в Соломенском и Дарницком районах. На местах уже работают руководители РГА — Сергей Мовенко и Александр Ковтунов. Они координируют ликвидацию последствий совместно со спасателями и коммунальными службами.
В Дарницком районе создан оперативный штаб на базе Дворца культуры "Дарница" (улица Геннадия Афанасьева, 18), а в Шевченковском — в библиотеке имени Н. Костомарова (улица Даниила Щербаковского, 51).
Работу в последнем координирует председатель района Александр Сазанович. Также начато формирование системы взаимопомощи между всеми райгосадминистрациями города.
Напомним, также Тимур Ткаченко сказал, где в Киеве будут действовать штабы для пострадавших и чем там могут помочь киевлянам.
Добавим, что спасательные работы продолжаются и в Одессе, где в результате атаки возникли пожары, разрушения. Есть погибшие и травмированные.
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