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Головна Київ В КМВА сказали, скільки дронів і ракет летіло на Київ цієї ночі

В КМВА сказали, скільки дронів і ракет летіло на Київ цієї ночі

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Дата публікації: 17 червня 2025 09:12
Масована така на Київ 17 червня — скільки дронів і ракет запустила Росія
Рятувальники прибули на місце атаки. Фото: REUTERS/Thomas Peter
Ключові моменти Росія запустила майже 200 дронів на Київ Які райони Києва зазнали найбільших пошкоджень

У ніч на 17 червня Київ зазнав однієї з найпотужніших атак з боку ворога. Масштабна атака зачепила не лише околиці, а й безпосередньо житлові райони столиці. Стало відомо, скільки повітряних засобів запустила Росія для атак проти Києва.

Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко

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За словами начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, протиповітряна оборона протистояла одразу 175 ворожим дронам та понад 14 крилатим ракетам і щонайменше двом балістичним ракетам.

"Характер пошкоджень — прямою наводкою на житлову забудову. Ракетами — від верхніх поверхів до підвального приміщення. Маємо справу з конченим ворогом. Але наші воїни робили і роблять все можливе, щоб відвернути загрозу. Я дякую кожному, хто сьогодні на бойовому чергуванні захищає столицю!" — висловився Ткаченко. 

Які райони Києва зазнали найбільших пошкоджень 

Найбільше руйнувань зафіксовано у Солом’янському та Дарницькому районах. На місцях уже працюють очільники РДА — Сергій Мовенко та Олександр Ковтунов. Вони координують ліквідацію наслідків спільно з рятувальниками та комунальними службами.

У Дарницькому районі створено оперативний штаб на базі Палацу культури "Дарниця" (вулиця Геннадія Афанасьєва, 18), а в Шевченківському — у бібліотеці імені М. Костомарова (вулиця Данила Щербаківського, 51).

Роботу в останньому координує голова району Олександр Сазанович. Також розпочато формування системи взаємодопомоги між усіма райдержадміністраціями міста.

Нагадаємо, також Тимур ткаченко сказав, де в Києві діятимуть штаби для постраждалих та чим там можуть допомогти киянам. 

Додамо, що рятувальні роботи тривають і в Одесі, де внаслідок атаки виникли пожежі, руйнування. Є загиблі та травмовані

Київ безпілотники обстріли війна ракетний удар
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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