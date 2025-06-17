Масована така на Київ 17 червня — скільки дронів і ракет запустила Росія

В КМВА сказали, скільки дронів і ракет летіло на Київ цієї ночі
У ніч на 17 червня Київ зазнав однієї з найпотужніших атак з боку ворога. Масштабна атака зачепила не лише околиці, а й безпосередньо житлові райони столиці. Стало відомо, скільки повітряних засобів запустила Росія для атак проти Києва.
Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко.
Росія запустила майже 200 дронів на Київ
За словами начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, протиповітряна оборона протистояла одразу 175 ворожим дронам та понад 14 крилатим ракетам і щонайменше двом балістичним ракетам.
"Характер пошкоджень — прямою наводкою на житлову забудову. Ракетами — від верхніх поверхів до підвального приміщення. Маємо справу з конченим ворогом. Але наші воїни робили і роблять все можливе, щоб відвернути загрозу. Я дякую кожному, хто сьогодні на бойовому чергуванні захищає столицю!" — висловився Ткаченко.
Які райони Києва зазнали найбільших пошкоджень
Найбільше руйнувань зафіксовано у Солом’янському та Дарницькому районах. На місцях уже працюють очільники РДА — Сергій Мовенко та Олександр Ковтунов. Вони координують ліквідацію наслідків спільно з рятувальниками та комунальними службами.
У Дарницькому районі створено оперативний штаб на базі Палацу культури "Дарниця" (вулиця Геннадія Афанасьєва, 18), а в Шевченківському — у бібліотеці імені М. Костомарова (вулиця Данила Щербаківського, 51).
Роботу в останньому координує голова району Олександр Сазанович. Також розпочато формування системи взаємодопомоги між усіма райдержадміністраціями міста.
Нагадаємо, також Тимур ткаченко сказав, де в Києві діятимуть штаби для постраждалих та чим там можуть допомогти киянам.
Додамо, що рятувальні роботи тривають і в Одесі, де внаслідок атаки виникли пожежі, руйнування. Є загиблі та травмовані.
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