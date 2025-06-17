Масована така на Київ 17 червня — скільки дронів і ракет запустила Росія

Рятувальники прибули на місце атаки. Фото: REUTERS/Thomas Peter

У ніч на 17 червня Київ зазнав однієї з найпотужніших атак з боку ворога. Масштабна атака зачепила не лише околиці, а й безпосередньо житлові райони столиці. Стало відомо, скільки повітряних засобів запустила Росія для атак проти Києва.

Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко.

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За словами начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, протиповітряна оборона протистояла одразу 175 ворожим дронам та понад 14 крилатим ракетам і щонайменше двом балістичним ракетам.

"Характер пошкоджень — прямою наводкою на житлову забудову. Ракетами — від верхніх поверхів до підвального приміщення. Маємо справу з конченим ворогом. Але наші воїни робили і роблять все можливе, щоб відвернути загрозу. Я дякую кожному, хто сьогодні на бойовому чергуванні захищає столицю!" — висловився Ткаченко.

Які райони Києва зазнали найбільших пошкоджень

Найбільше руйнувань зафіксовано у Солом’янському та Дарницькому районах. На місцях уже працюють очільники РДА — Сергій Мовенко та Олександр Ковтунов. Вони координують ліквідацію наслідків спільно з рятувальниками та комунальними службами.

У Дарницькому районі створено оперативний штаб на базі Палацу культури "Дарниця" (вулиця Геннадія Афанасьєва, 18), а в Шевченківському — у бібліотеці імені М. Костомарова (вулиця Данила Щербаківського, 51).

Роботу в останньому координує голова району Олександр Сазанович. Також розпочато формування системи взаємодопомоги між усіма райдержадміністраціями міста.

Нагадаємо, також Тимур ткаченко сказав, де в Києві діятимуть штаби для постраждалих та чим там можуть допомогти киянам.

Додамо, що рятувальні роботи тривають і в Одесі, де внаслідок атаки виникли пожежі, руйнування. Є загиблі та травмовані.