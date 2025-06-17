Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
Євробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівМодаШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітХронікиТехнологіїТЦК та СПВійськовийВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоІндустріїРезервКіноСьогодніШтабОгоДімАктуальноМобілізаціяЕксклюзивСпортВійськова економікаWowЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадАрміяSuperВійнаСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїТуризмРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ПсихологіяЄвробаченнякухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноСвятаМедцентрПолітикаЛьвівРецепти

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У Києві розгорнули штаби допомоги у двох районах — адреси

У Києві розгорнули штаби допомоги у двох районах — адреси

Ua en ru
Дата публікації: 17 червня 2025 08:34
У Києві розгорнули гуманітарні штаби після ракетного удару
Зруйнований будинок у Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Ключові моменти У Києві розгорнули штаб допомоги Кияни можуть отримати матеріальну допомогу

У Києві розгорнули штаби допомоги для постраждалих від російської атаки в ніч проти 17 червня. Там кияни можуть отримати необхідну гуманітарну, правову, матеріальну та психологічну допомогу.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Реклама
Читайте також:

У Києві розгорнули штаб допомоги

Тимур Ткаченко заявив, що дії ворога мають ознаки навмисного терору проти цивільного населення. 

"Все про це свідчить — і тактика застосування засобів ворога, і місця прильотів: житлові багатоповерхівки в житлових кварталах — це все почерк свідомого планування", — висловився начальник КМВА. 

В Києві вже діють штаби допомоги для постраждалих мешканців. Начальник КМВА закликав містян зберігати єдність, підтримувати одне одного та обов’язково реагувати на сигнали повітряної тривоги, адже небезпека повторних ударів зберігається.

Адреси пунктів допомоги в Києві:

  • Соломʼянський район — школа №67, вул. Академіка Шалімова, 9а
  • Дарницький район — Дарницька РДА, вул. Олександра Кошиця, 11. Основний штаб працює за цією адресою, також розгортають додаткові пункти.

Контактний телефон штабу Дарницької РДА: 044 366-70-29

Інформація щодо роботи гуманітарних штабів доступна за посиланнями: Дарницька РДА, Соломʼянська РДА

Кияни можуть отримати матеріальну допомогу

У Києві мешканцям, чиє житло постраждало внаслідок ракетного обстрілу, надається допомога від міської та державної влади. Усі постраждалі зможуть отримати індивідуальну консультацію та підтримку у штабі. Влада обіцяє працювати з кожним адресно, аби допомогти оформити передбачені виплати.

Програма "Турбота" — матеріальна допомога від міста

Кияни можуть отримати одноразову виплату в розмірі 10 000 гривень. Адреса для звернення: Управління соціальної та ветеранської політики, Харківське шосе, 176-Г

Необхідні документи:

  • паспорт та ідентифікаційний код власника;
  • документ, що підтверджує право власності на житло;
  • акт обстеження (видається керуючою компанією після огляду квартири);
  • довідка з банку з реквізитами рахунку.

Програма "єВідновлення" через застосунок "Дія"

Усі, чиє житло постраждало, мають подати повідомлення через застосунок "Дія". Якщо ваше житло ще не внесене до Державного реєстру речових прав, потрібно звернутися до ЦНАПу або нотаріуса для внесення відповідних даних.

Контактні телефони для довідок:

  • 098 236 7901
  • 044 564 9033

Допомога для тих, чиє житло визнано непридатним для проживання

  • одноразова виплата — 40 000 гривень на оренду тимчасового житла;
  • щомісячна допомога — 20 000 гривень до моменту відновлення житла (але не більше ніж протягом одного року).

Усю необхідну інформацію детально роз’яснять під час особистого звернення до штабу або за телефоном: 044 366 70 29

Нагадаємо, за останніми даними, у Києві внаслідок атаки загинуло щонайменше 14 людей

У Солом'янському районі триває розбір завалів будинку, куди влучила балістична ракета. Відомо, що вдалося врятувати двох осіб. 

Київ обстріли допомога соціальна допомога Солом'янський район Дарницький район
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації