У Києві розгорнули гуманітарні штаби після ракетного удару

Зруйнований будинок у Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Києві розгорнули штаби допомоги для постраждалих від російської атаки в ніч проти 17 червня. Там кияни можуть отримати необхідну гуманітарну, правову, матеріальну та психологічну допомогу.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

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У Києві розгорнули штаб допомоги

Тимур Ткаченко заявив, що дії ворога мають ознаки навмисного терору проти цивільного населення.

"Все про це свідчить — і тактика застосування засобів ворога, і місця прильотів: житлові багатоповерхівки в житлових кварталах — це все почерк свідомого планування", — висловився начальник КМВА.

В Києві вже діють штаби допомоги для постраждалих мешканців. Начальник КМВА закликав містян зберігати єдність, підтримувати одне одного та обов’язково реагувати на сигнали повітряної тривоги, адже небезпека повторних ударів зберігається.

Адреси пунктів допомоги в Києві:

Соломʼянський район — школа №67, вул. Академіка Шалімова, 9а

Дарницький район — Дарницька РДА, вул. Олександра Кошиця, 11. Основний штаб працює за цією адресою, також розгортають додаткові пункти.

Контактний телефон штабу Дарницької РДА: 044 366-70-29

Інформація щодо роботи гуманітарних штабів доступна за посиланнями: Дарницька РДА, Соломʼянська РДА.

Кияни можуть отримати матеріальну допомогу

У Києві мешканцям, чиє житло постраждало внаслідок ракетного обстрілу, надається допомога від міської та державної влади. Усі постраждалі зможуть отримати індивідуальну консультацію та підтримку у штабі. Влада обіцяє працювати з кожним адресно, аби допомогти оформити передбачені виплати.

Програма "Турбота" — матеріальна допомога від міста

Кияни можуть отримати одноразову виплату в розмірі 10 000 гривень. Адреса для звернення: Управління соціальної та ветеранської політики, Харківське шосе, 176-Г

Необхідні документи:

паспорт та ідентифікаційний код власника;

документ, що підтверджує право власності на житло;

акт обстеження (видається керуючою компанією після огляду квартири);

довідка з банку з реквізитами рахунку.

Програма "єВідновлення" через застосунок "Дія"

Усі, чиє житло постраждало, мають подати повідомлення через застосунок "Дія". Якщо ваше житло ще не внесене до Державного реєстру речових прав, потрібно звернутися до ЦНАПу або нотаріуса для внесення відповідних даних.

Контактні телефони для довідок:

098 236 7901

044 564 9033

Допомога для тих, чиє житло визнано непридатним для проживання

одноразова виплата — 40 000 гривень на оренду тимчасового житла;

щомісячна допомога — 20 000 гривень до моменту відновлення житла (але не більше ніж протягом одного року).

Усю необхідну інформацію детально роз’яснять під час особистого звернення до штабу або за телефоном: 044 366 70 29

Нагадаємо, за останніми даними, у Києві внаслідок атаки загинуло щонайменше 14 людей.

У Солом'янському районі триває розбір завалів будинку, куди влучила балістична ракета. Відомо, що вдалося врятувати двох осіб.