В КГВА отреагировали на недопуск детей до укрытия

Глава Киевской ГВА Сергей Попко. Фото: Оперативная Украина

Недопуск детей к укрытию из-за того, что они были с собакой недопустимы. Все бомбоубежища должны быть свободны для всех киевлян.

Об этом заявил глава Киевской ГВА Сергей Попко.

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Детей не пустили в укрытие

В сообщении КМВА напоминают, что 14 декабря в столице прозвучало пять воздушных тревог, длившихся пять часов. Захватчики выпустили несколько аэробалистических ракет "Кинжал", в том числе и в направлении Киева. Украинская ПВО сбила одну ракету.

"К счастью, от падения обломков никто не пострадал. Но это лишь счастливое стечение обстоятельств. Потому что во время воздушной тревоги во время реальной угрозы жизни киевлян не все жители смогли получить свободный доступ к укрытиям", — говорится в сообщении.

В КМВА отметили, что в Святошинском районе столицы во время воздушной тревоги двое детей — 11-летняя девочка и 12-летний мальчик пытались попасть к укрытию в школе, в которой они и учатся. Однако детей оставили на улице, потому что они были с собакой.

"Это недопустимый случай! Поэтому уже зарегистрировано уголовное производство и Святошинская окружная прокуратура начала досудебное расследование по факту "заведомого оставления без помощи детей, которые находились в опасном для жизни состоянии и были лишены возможности принять меры к самосохранению"", — отметил Попко.

Укрытия должны быть доступны

Глава КМВА отметил, что будет держать эту ситуацию под личным контролем. Также он призвал каждого руководителя, который отвечает за укрытие или комплекс укрытий провести внутреннюю проверку и разъяснительную работу с персоналом, ответственным за допуск людей.

"Все должны понимать и выполнять безапелляционное правило — все укрытия должны быть открыты во время тревоги и доступны всем жителям Киева без исключения! Это вопрос жизни! Ошибок вам никто не простит! Да и вы себе не простите", — резюмировал Попко.

Ранее мы сообщали, что в Киеве охранник одной из школ не пустил детей в укрытие, потому что они были с собакой. Пока школьники искали другое хранилище над ними, сбили ракету.