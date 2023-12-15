У КМВА відреагували на недопуск дітей до укриття

Очільник Київської МВА Сергій Попко. Фото: Оперативна Україна

Недопуск дітей до укриття через те, що вони були з собакою, є неприпустимим. Усі бомбосховища мають бути у вільному доступі для всіх киян.

Про це заявив очільник Київської МВА Сергій Попко.

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Дітей не пустили в укриття

В повідомленні КМВА нагадують, що 14 грудня в столиці пролунало п'ять повітряних тривог, які тривали п'ять годин. Загарбники випустили кілька аеробалістичних ракет "Кинджал", зокрема і в напрямку Києва. Українська ППО збила одну ракету.

"На щастя, від падіння уламків ніхто не постраждав. Але це лише щасливий збіг обставин. Тому що під час повітряної тривоги, під час реальної загрози життю киян, не всі мешканці змогли отримати вільний доступ до укриттів", — говориться у повідомленні.

В КМВА зазначили, що у Святошинському районі столиці під час повітряної тривоги, двоє дітей — 11-річна дівчинка та 12-річний хлопчик — намагалися потрапити до укриття в школі, в якій вони і навчаються. Проте дітей лишили на вулиці, оскільки вони були з собакою.

"Це неприпустимий випадок! Тому вже зареєстровано кримінальне провадження, і Святошинська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом "завідомого залишення без допомоги дітей, які перебували в небезпечному для життя стані і були позбавлені можливості вжити заходів до самозбереження", — зазначив Попко.

Укриття мають бути доступними

Голова КМВА зазначив, що триматиме цю ситуацію під особистим контролем. Також він закликав кожного керівника, який відповідає за якесь укриття чи комплекс укриттів, провести внутрішню перевірку і роз’яснювальну роботу з персоналом, відповідальним за допуск людей.

"Всі мають розуміти і виконувати безапеляційне правило — усі укриття мають бути відчиненні під час тривоги і доступні для усіх мешканців Києва без винятку! Це питання життя! Помилок вам ніхто не пробачить! Та й ви собі не пробачите", — резюмував Попко.

Раніше ми повідомляли, що у Києві охоронець однієї зі шкіл не пустив дітей в укриття, бо вони були з собакою. Поки школярі шукали інше сховище, над ними збили ракету.