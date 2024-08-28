Навчальний рік 2024 - на якій формі вчитимуться учні та студенти у Києві

Діти в школі з укриттям. Фото: Новини.LIVE

У Києві продовжують працювати над організацією безпеки освітнього процесу в закладах освіти столиці. В Київській міській військовій адміністрації озвучили чіткі вимоги до керівників освітніх закладів та назвали за якою формою вчитимуться учні та студенти.

Про це повідомила в середу, 28 червня, пресслужба КМВА.

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У Києві до 30 серпня 2024 року всі заклади освіти мають подати звіт про готовність з питань пожежної безпеки згідно вимог. Окрім того, правоохоронці мають щоденно контролювати та моніторити заклади освіти.

Через погіршення ситуації в енергосистемі України, Рада оборони обговорювала питання про забезпечення усіх закладів освіти незалежними джерелами живлення електроенергією задля безперебійного освітнього процесу. Там же обговорили і те, в якій формі навчатимуться діти та студенти.

"У підсумку було прийняте рішення, що основною формою навчання для усіх закладів освіти буде очна форма. Але, в окремих випадках також можуть бути застосовані дистанційна, змішана та інші форми, передбаченими законодавством України", — повідомили в КМВА

Однак, якщо заклад освіти обирає очну форму навчання, то там обов'язково має бути укриття.