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Главная Киев Подтопление и мусор: в Киеве разрушается подземка на Оболони

Подтопление и мусор: в Киеве разрушается подземка на Оболони

Ua ru
Дата публикации 24 июня 2026 17:39
Опасный переход на Оболони: подтопление и мусор
Заброшенный подземный переход на Оболони. Фото: Новини.LIVE/Анастасия Жиденко

В Оболонском районе Киева приходит в упадок один из подземных переходов. Он превратился в опасную зону для пешеходов. Речь идет о подземном переходе возле Большой Кольцевой дороги.

Об этом рассказала журналистка Новини.LIVE Анастасия Жиденко.

Аварийное состояние подземного перехода на Оболони

В частности, в подземном переходе скопилось много мусора и наблюдается подтопление. Местные жители приносят шины, чтобы хоть как-то иметь возможность преодолеть эту территорию.

Аварійний стан підземки на Оболоні
Шины в подземном переходе. Фото: Новини.LIVE/Анастасия Жиденко
Підземний перехід на Оболоні в Києві
Подземный переход на Оболони. Фото: Новини.LIVE/Анастасия Жиденко

Люди активно пользуются переходом, поскольку другого пути нет. Кроме того, все стены разрисованы и на них присутствует нецензурная лексика.

Підземний перехід в Оболонському районі Києва
Расписанные стены. Фото: Новости.LIVE/Анастасия Жиденко
Аварійна підземка на Оболоні в Києві
Аварийный подземный переход на Оболони. Фото: Новости.LIVE/Анастасия Жиденко

"Мы видели, что здесь ходили люди с животными, и действительно это может представлять риск травмирования как для людей, так и для животных", — подчеркнула Анастасия Жиденко.

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Как писали Новини.LIVE, с 1 июля тарифы на электроэнергию, газ, водоснабжение и водоотведение для киевлян останутся без изменений. В то же время в середине месяца в столице может измениться стоимость проезда в городском транспорте.

А с начала полномасштабной войны в Киеве не установлено ни одной новой камеры для фиксации превышения скорости. Зато в других регионах Украины такие системы продолжают внедряться.

Киев пешеходы Оболонь
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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