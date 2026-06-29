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Главная Киев В лесах Чернобыльского заповедника зацвела занесенная в Красную книгу любка

В лесах Чернобыльского заповедника зацвела занесенная в Красную книгу любка

Ua ru
Дата публикации 29 июня 2026 13:26
Занесенная в Красную книгу любка в Чернобыле — что известно об этом растении
Занесенная в Красную книгу любка. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018

В Чернобыле заметили одно из самых красивых и в то же время самых редких лесных растений Украины — любку. Этот изящный цветок, относящийся к семейству орхидей, именно сейчас украшает леса заповедной территории.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Чернобыльский радиационно-экологический заповедник.

Занесенная в Красную книгу любка в Чернобыле

В заповеднике отмечают, что среди густой июньской зелени любку можно узнать по небольшим белоснежным цветкам с легким зеленоватым или кремовым оттенком. Несмотря на скромные размеры, растение отличается особой декоративностью и изяществом.

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Занесенная в Красную книгу любка. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018
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Занесенная в Красную книгу любка в Чернобыльском заповеднике. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018

Название цветка связано с древними народными верованиями. По преданию, его подземные клубни считались волшебным зельем, которому приписывали приворотные и отворотные свойства. Также в народной медицине растение использовали как питательное и тонизирующее средство. Исторически клубни любки даже брали с собой казаки во время походов.

Еще одной особенностью растения является его сильный аромат, который особенно ощутим ночью. Именно запах привлекает ночных бабочек-опылителей.

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"Однако не стоит пытаться перенести любку из леса к себе домой. Ведь растение любит полутень и может существовать только в симбиозе с грибницей определенных грибов. Если в почве такой грибницы нет, оно погибнет", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на территории Чернобыльского заповедника растут два вида этого растения — любка двулистная и любка зеленоцветковая. Оба вида занесены в Красную книгу Украины, а также включены в Приложение II Конвенции CITES, которая регулирует международную торговлю видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения.

Как писали Новини.LIVE, в Чернобыле обнаружили хищника — шакала обыкновенного (золотистого). Ранее его присутствие лишь косвенно фиксировалось наблюдениями.

Также в Чернобыльском заповеднике заметили оленя среди поваленных деревьев. Там отметили, что животное даже среди хаоса продолжает уверенно двигаться вперед.

цветы заповедник Чернобыльская зона
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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